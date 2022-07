Les dagens VG her!

Har det noe for seg å bygge en pergola eller lage et vannspeil i hagen når du skal selge boligen din? Vi har spurt fire eksperter på bolig og hage om hva du kan gjøre i hagen din for å oppnå en bedre pris.

Publisert: Nå nettopp

ØRSKOG (VG) Frp-leder Sylvi Listhaug og mannen har for tiden fem biler. Elbilen er solgt. – To eldre veteranbiler skal også selges, sier Listhaug. Hun sier i dette sommerintervjuet at det er Høyre hun helst vil danne regjering med.

Den 30. januar 1941 forlot en konvoi Freetown, hovedstaden i Sierra Leone, med kurs mot Storbritannia. Blant de nitten skipene var det tre norske: MS Borgestad, DS Bur og MT Varangberg.

Og Karsten Warholm (26) hadde få problemer med å ta seg videre fra det innledende heatet i VM i Eugene.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!