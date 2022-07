SAS-forhandlingene: Vi er snart ved veis ende

STOCKHOLM/OSLO (VG) Mandag morgen fortsetter forhandlingene mellom pilotene og SAS-ledelsen, på sjette døgnet. Ifølge SAS sin forhandlingsleder er de snart ved veis ende.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forhandlingsleder Marianne Hernæs sier de nærmer seg et tidspunkt der man innser at man ikke kommer lenger.

– Vi er snart ved veis ende, sier hun til pressen utenfor forhandlingslokalet i Stockholm og legger til at man på et eller annet tidspunkt må man innse at slaget er tapt.

Da hun ble spurt om det var var «make it or break it» i dag, svarte Hernæs ja.

Marianne Hernæs, forhandlingsleder i SAS.

– Det ser ut som at vi er ferdige med meklingen om det ikke ikke blir enighet i dag.

Hvis det blir en avtale i løpet av dagen, vil det ifølge Hernæs ta relativt kort tid å få flyene opp i luften igjen.

Søndag kveld avsluttet partene forhandlingene for dagen etter at flere av deltagerne hadde vært våkne i nesten 40 timer i strekk.

– Uverdig

– Jeg forventer at vi må finne ut om det kan bli en løsning eller ei. Jeg synes det er uverdig overfor alle passasjerer og firmaet. Jeg har vært i firmaet i 32 år. Jeg elsker SAS. Vi kan ikke fortsette sånn her, sa leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, til pressen på vei inn til forhandlingene som begynner klokken 9.

MØTER PRESSEN: Leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, på vei inn til forhandlingene i Stockholm.

– Det kan bli en avtale i dag. Det behøver ikke å bli det men vi håper jo på det, sa Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening, da han passerte pressekorpset som sto utenfor Næringslivets hus i Stockholm.

Han sier det viktigste for pilotene er å komme til en løsning alle kan leve med.

– Vi står i en veldig, hva skal jeg kalle det, en bisarr situasjon. Det er som om naboen har stjålet huset ditt og så krever en veldig høy pris for at du skal få kjøpe det tilbake. Samtidig brenner naboens hus og du skal hjelpe ham å slukke den brannen også, sier den Klokset og understreker at de kjemper for pilotenes eksistensgrunnlag samtidig som selskapet er i en vanskelig situasjon.

DELTAR: Også den norske riksmegleren Mats Ruland er med på de langvarige forhandlingene i Stockholm.

Den norske riksmegleren, Mats Ruland, deltar også i forhandlingene.

– Blir det en avtale i dag?

– Det kan skje. Vi får se hva som skjer i løpet av dagen. Håper vi skal få sin løsning. Det har alltid vært min målsetting og jeg har ikke gitt opp ennå, sier Ruland.

Han vil ikke kommentere hvor langt de har kommet, men sier de har har hatt en jevn progresjon gjennom hele megligen og de siste dagene.



Jan Levi Skogvang, leder for SAS Norge Flygerforening i Parat, er også på plass i Stockholm.

Streiken er nå inne i sitt 15 døgn etter at over 900 piloter la ned arbeidet mandag 4. juli. Ifølge en av de svenske meglerne, Claes Stråth, har det vært fremskritt i forhandlingene.

Han har tidligere opplyst at de har laget en liste med rundt 25 områder som skal behandles, og mange av dem er ferdigbehandlet.

Stråth, som ikke vil si hvor mange områder som gjenstår, har opplyst at han ikke har opplevd så lange forhandlinger tidligere.

Ifølge VGs opplysninger krever SAS-ledelsen en seksårig tariffavtale for pilotene, noe som trolig aldri har skjedd før i Norge.

Forhandlerne fra pilotene skal ha gitt uttrykk for at de ikke aksepterer løpetider ut over det som er vanlig i slike prosesser. SAS skal ha begrunnet sitt krav med langsiktighet for en potensiell investor, får VG opplyst.

TOMT: Mange lurer på når setene kan fylles opp igjen. Det avhenger av forhandlingene som nå pågår i Næriingslivets hus i Stockholm.

Datterselskaper

Forhandlingene er komplekse, men sentralt står opprettelsen av to nye datterselskap: SAS Link og SAS Connect.

Under pandemien så SAS seg nødt til å si opp over 500 piloter. Ifølge pilotene selv ble de lovet å få tilbake jobbene når flytrafikken igjen tok seg opp - men istedenfor å bli gjenansatt i opprinnelige SAS ble de ansatt i disse underselskapene med dårlige vilkår enn de opprinnelig hadde i SAS.

Ifølge pressesjef i SAS Tonje Sund er 114 piloter tilbake i SAS Scandinavia mens andre har valgt å gå til SAS Connect eller SAS Link.

STREIKEVAKT: Bildet viser T-skjortene til piloter som går streikevakt på Youngstorget i Oslo.

Det er konflikt om selve omstruktureringen av selskapet og et krav fra pilotene om å opprettholde den skandinaviske modellen.

SAS sier de ønsker å skape et lønnsomt og bærekraftig flyselskap for fremtiden, og at omstruktureringen er en helt nødvendig del av redningspakken SAS Foward. Men pilotene mener de må ta en kamp for grunnleggende rettigheter.