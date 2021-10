GEOTERMISK: El Salvador dekker fra før en vesentlig del av strømbehovet ved å bruke vulkansk varmeenergi fra bakken. Dette anlegget er et av dem som benyttes til å utvinne Bitcoin.

El Salvador bruker vulkansk energi til å utvinne Bitcoin

Innbyggerne i den lille republikken i Mellom-Amerika er foreløpig alene i verden med å ha innført kryptovalutaen Bitcoin som offentlig betalingsmiddel.

President Nayib Bukeles satsing på kryptovaluta i El Salvador har fått mange til å stusse.

I september kunne han meddele på Twitter at nasjonalforsamlingen i landet hadde godkjent det han kaller «bitcoinloven» – og at kryptovalutaen dermed var blitt et fullkomment betalingsalternativ i landet.

Myndighetene i landet lanserte samtidig den digitale lommeboken «Chivo» – som på salvadorisk slang betyr «kul», ifølge CNBC. President Bukele figurerer i tillegg med beskrivelsen «verdens kuleste diktator» på sosiale medier.

Presidenten har lenge vært klar på at han ønsker å bruke geotermisk energi – det vil si vulkansk varme i jorden – på å utvinne Bitcoin. Fredag kunngjorde han på Twitter at de hadde gjort sitt første testforsøk:

Ifølge Business Insider tilsvarer 0.00483976 Bitcoin bare omtrent 230 dollar i dagens kurs – som vil si litt i underkant av 2.000 norske kroner. Kryptovalutaene er imidlertid kjent for å svinge mye opp og ned i pris.

Noe av det positive ved å bruke vulkansk energi er på sin side at det er mer klimavennlig enn å utvinne Bitcoin på tradisjonelt vis. Det sistnevnte krever vanligvis enormt store strømressurser.

President Bukeles har tidligere uttalt at han ønsker å gjøre Bitcoin-satsingen 100 prosent karbonnøytral. Geotermisk energi dekker allerede én fjerdedel av strømforbruket i landet, ifølge offisielle tall.

Fakta om Bitcoin: Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket.

Verdienheten bitcoin (BTC) fungerer som en valuta og omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta.

Bitcoin-nettverket er et digitalt og desentralisert nettverk som baserer seg på blokkjedeteknologi. Det betyr at man kan overføre bitcoin elektronisk direkte til en mottager uten å måtte gå via en betalingsformidler, som en bank.

I tillegg finnes det såkalte bitcoin-minibanker i en rekke land. Kilde: SNL Vis mer

PRESIDENT: Nayib Bukele omtaler seg selv som «verdens kuleste diktator». Han ble gjenvalgt som president i El Salvador i mars, og har tidligere blitt beskyldt for å være både populistisk og autoritær.

Møter motstand

Det store krypto-eksperimentet i El Salvador har likevel ikke gått knirkefritt.

Den første dagen etter at Bitcoin ble godkjent som offisielt betalingsmiddel i landet falt prisen med rundt 20 prosent, ifølge BBC. Kanalen skriver også at flere opplevde at den tekniske løsningen ikke fungerte når de skulle betale.

På landets nasjonaldag 15. september dro tusenvis av mennesker ut i gatene for å demonstrere mot den nye krypto-ordningen og Bukeles presidentskap. Enkelte satte også fyr på de nye Bitcoin-minibankene.

DEMONSTRERER: Den nye Bitcoin-ordningen i El Salvador har falt i blandet jord hos befolkningen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er over halvparten av befolkningen i landet uten fast internett, noe som gjør det vanskelig å benytte seg av den digitale valutaen.

I tillegg er det mange som mangler kunnskap rundt bruken av kryptovalutaer.

På den andre siden har «verdens kuleste diktator» fremdeles høy oppslutning på meningsmålingene. I en av dem fikk Nayib Bukele støtte fra rundt 85 prosent av befolkningen, ifølge BBC.