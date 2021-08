KREVER MANGE TESTER: Kommuneoverlege Viggo Lutcherath sier at massetestingen av elever vil kreve flere tester enn ved det forrige testsystemet.

Kommuneoverlege om massetesting av elever: − Vil kreve mange hurtigtester

Per i dag har vi ikke nok, sier helsedirektør Bjørn Guldvog om antall hurtigtester i landet.

– Systemet vil kreve opplæring av elevene, og hvis de skal ta to tester i uken, er det mange elever det dreier seg om. Det vil kreve mange hurtigtester, sier kommuneoverlege i Lindesnes, Viggo Lutcherath, som også er vakthavende smittevernlege i Kristiansand fredag kveld.

Testkapasiteten i Kristiansand kommune er nå sterkt presset, og derfor ble det fredag gjeninnført karanteneordning for elever på videregående skole, i stedet for at de tester seg.

– Man hadde rett og slett ikke kapasitet til å teste alle, sier Lutcherath.

Kommuner sliter med å følge opp testing, smittesporing og vaksinering samtidig. Flere kommuner går over til gult nivå i skolene, og dropper test for karantene for barn og unge under 18 år, som regjeringen innførte i forbindelse med skolestart.

Nå foreslår Helsedirektoratet og FHI at alle elever kan massetestes for å lette belastningen til kommunene, og at dette kan erstatte testsystemet de først innførte.

Slik fungerer testsystemet regjeringen først innførte Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig.

Dette bør også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen.

For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter må fortsatt være i smittekarantene. «Tilsvarende nære kontakter» er typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som gjør vurderingene om hva som er «tilsvarende nære kontakter», og det er flere forhold som spiller inn, for eksempel nærhet, alder og luftvolum. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Massetestingen går ut på at alle elever testes én til to ganger i uken, hvor testing kan avsluttes dersom alle tester negativt i to runder.

– Det vil kreve flere tester enn ved det forrige testsystemet, sier Lutcherath.

Ikke nok tester

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at de sendte ut en million tester til kommunene rett før skolestart, og at det nå fylles på med nye bestillinger nasjonalt.

– Jeg har ikke full oversikt over lagerstatus, men vi jobber veldig aktivt med å forsikre oss om at vi har tilstrekkelig med tester.

– Men har vi nok?

– Ikke per i dag, vi må skaffe flere. Så endrer teknologien også seg, så vi må passe på at vi velger de hurtigtestene som er best egnet. Nå er det mulig med hjemmetester, det er mulig med fremre nese. Så det er viktig at vi har nok av de mest relevante hurtigtestene. Derfor er det stadig bestillinger av dette for å få enda mer enn det vi har, sier Guldvog.

– Krever at skolene tar ansvar

Kommuneoverlege Lutcherath tror massetesting og selvtesting på ungdomsskole og videregående skole kunne fungert.

– Men det krever at skolene og de som jobber der tar et ansvar for det. Smittesporingsteam i kommunen har ikke kapasitet til å følge det.

I brevet fra helsemyndighetene til kommunene anbefaler de at vaksinasjon og testing prioriteres over smittesporing dersom det oppstår kapasitetsutfordringer.

– Vi har i dag sendt brev til kommunene der vi gir dem mulighet til å gjøre det på en måte som krever mindre tid og ressurser, sa Bent Høie på en pressekonferanse fredag.

De foreslår også at nærkontakter kan bli kontaktet av den smittede, en ansvarlig arrangør eller skole/barnehage i stedet for smittesporingsteamet i kommunen.

Kommuner som har opplevd svært store utfordringer, kan i en overgangsfase velge å innføre en lokal forskrift om smittekarantene inntil de får bygget opp nok kapasitet til å teste.