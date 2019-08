Homofil pingvin i Danmark har blitt alenepappa

Hannen er en av de to pingvinene som i fjor stjal et barn fra et annet pingvinpar.

Dessverre fikk ikke det homofile pingvin-paret Singer og Hollænderen beholde barnet de stjal i fjor, da de ekte foreldrene ville ha tilbake barnet sitt.

Men selv etter Singer fant en ny hann og gikk fra sin gamle partner, ga ikke Hollænderen opp håpet om å få sitt eget barn.

Da dyrepasser Sandie Hedegård Munch kom på jobb fredag morgen, hadde det på magisk vis dukket opp et egg hos Hollænderen.

– Vi vet ikke hva som skjer her i løpet av natten, og ingen av de andre pingvinene så ut til å savne egget. Derfor fikk han beholde egget, som klekket på fredag, sier Munch til VG.

EKSKJÆRESTER: Her er dyrepasseren Sandie Hedegård Munch for et år siden med pingvinene Singer og Hollænderen, da de fortsatt var et par. Foto: Sandie Hedegård Munch

Nå er altså Hollænderen enslig far til et lite pingvin-barn, og Odense Zoo har fått en moderne familie.

– Jeg kan allerede se at han er en god far. Han mater babyen sin som piper og koser seg med faren, forteller Munch.

Ifølge Munch er det ikke uvanlig med homofile pingviner. Det er heller ikke nytt at hanner er dyktige til å passe på babyer. Dessverre for Hollænderen kan han ikke legge egne egg, ettersom han er en hann. Likevel har han vist et stort ønske om å få barn.

Nå har drømmen endelig gått i oppfyllelse, til tross for at Singer forlot han for en annen hann-pingvin tidligere i år.

Publisert: 13.08.19 kl. 22:38

