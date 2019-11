HOTELLÅPNING: Petter og Gunhild Stordalen åpnet opp prestisje-hotellet Clarion Hotel The Hub i Oslo i mars i 2019.

Slutt etter 14 år: Slik forklarer de bruddet

For 14 år siden måtte Petter Stordalen bokstavelig talt løpe alt han kunne etter Gunhild for å få date henne.

Det er 14 år siden hotellkongen Petter Stordalen traff den 17 år yngre legestudenten Gunhild Melhus. Søndag kom meldingen om at paret har bestemt seg for å flytte fra hverandre.

En kilde sier til VG at de to fortsatt er og vil være hverandres nære venner, men at de – på grunn av to globale jobber – oftere og oftere endte med å ha et liv fra hverandre, på reise – i stedet for å være sammen. Det skal være en viktig årsak til bruddet.

– Vi har hatt fjorten fantastiske år sammen. Vi har stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold. Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre. Vi har sammen funnet ut at vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss. Vi er fortsatt hverandres beste venner og støttespillere, sier Gunhild Stordalen i en pressemelding søndag.

– Mitt livs kjærlighet

– Gunhild er mitt livs kjærlighet, og dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker. Vi kommer til å fortsette å støtte hverandre i alt fremover også, sier Petter Stordalen i samme pressemelding.

Paret ønsker ikke å kommentere bruddet utover pressemeldingen.

KLINTE TIL: Petter Stordalen og Gunhild Stordalen under åpningsfesten for Clarion Hotel The Hub i Oslo i mars i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Overraskelsesfest

Første gang offentligheten fikk høre om at Petter og Gunnhild var et par, var da kjendisukebladet Se og Hør skrev om dem i mars 2006. Og da Petter samme år fylte 44 år, arrangerte Gunhild overraskelsesfest med 100 av Petters nærmeste venner i luksusvillaen på Bygdøy.

Der skal hun ha overrasket kjæresten med en spesialinnspilt versjon av Jahn Teigens «Min første kjærlighet», for anledningen omdøpt til «Min største kjærlighet».

HIPPIER: Petter Stordalen har hatt storslagne årvisse 16. mai-fester på Gimle på Frogner i Oslo, som er hovedkvarteret til Choice-kjeden. I 2011 var temaet «Flower Power». Foto: Sara Johannessen

Måtte slå henne i løp for date

Men det var Gunhilds lokalavis Laagendalsposten som først fikk høre den bokstavelig talt heseblesende historien om hvordan Petter og Gunhild ble et par, i et intervju i 2008.

Der forteller Petter at de først møttes på en fest hos en kamerat av ham.

– Etter en stund sa jeg til henne at vi passet perfekt sammen, og ba henne ringe meg når det ble slutt med hennes daværende kjæreste, uttalte han til avisen.

To år senere kom den etterlengtede tekstmeldingen fra Gunhild. Der skrev hun at Petter skulle få en date om han slo henne på den såkalte «Bygdøymila».

SPORTY: Gunhild og Petter på joggetur på Bygdøy i 2011. Foto: Magnar Kirknes

– Jeg har korte bein, og hun løper som en antilope, men jeg måtte jo bare ta utfordringen. Hun var nær ved å løpe fra meg, men da jeg merket at hun begynte å få nok i en oppoverbakke, så satte jeg inn støtet. Jeg fikk ny energi, og fikk daten min, fortalte Petter til avisen i desember 2008.

Fridde på 3000 meter

Nyttår 2008 feiret paret alene i Aspen i Colorado. På nyttårsaften spente de to på seg skiene og feide til toppen av Aspen Montain, i over 3000 meters høyde. På toppen av fjellet gikk Stordalen ned på kne, og fridde til Gunhild.

– Jeg kan bekrefte at vi har forlovet oss. Jeg fridde og fikk ja, var den korte, men lykkelige bekreftelsen Petter Stordalen ville gi VG om saken den gang.

Da Barack Obama ble innsatt som president måneden etterpå, i januar 2009, hadde Petter og Gunhild orkesterplass til innsettelsesseremonien i Washington. De deltok også på ballet for å feire den nye presidenten.

Høsten og vinteren 2009 reiste det forlovede paret til New York i tre måneder. Der bodde de på luksushotellet Mandarin Oriental Hotel, mens de utviklet forretningsplaner og studerte.

I januar begynte det å lekke detaljer om det forestående bryllupet, som i Se og Hør ble omtalt som «Verdens dyreste bryllup». 237 gjester ble inviterte til den storslåtte feiringen, den 12. juni 2010.

I april var det klart for Stordalens utdrikningslag. Og det ble uten tvil en real fest. Faktisk så festlig at Stordalen ble bedt om å forlate afterskipuben Fjällgården i Åre i Sverige etter å ha danset og sunget.

BRUDEPAR: Petter og Gunhild holdt bryllupsseremonien i palasset Le Palais Nemaskar i Marrakech. Gunhild var iført en italiensk brudekjole som var lårkort foran og lang bak. Foto: Göran Bohlin

Leide et helt luksushotell

Til bryllupet leide Petter Stordalen hele det luksuriøse hotellet Mamounia i Marrakech i Marokko. Han chartret også et eget fly for å frakte gjestene til festen, blant annet store deler av finanskjendis- og Kultur-Norge.

På bryllupsdagen arrangerte brudeparet pool-party, og gjestene shoppet på eksotisk marked.

Etter vielsen på kvelden kom paret ut for å møte pressen i Marrakech.

– Jeg føler bare at jeg elsker Petter Stordalen over alt. Det er en deilig følelse å være her og ha hatt den fantastiske vielsen sammen med de vi er glade i av venner, familie og folk rundt oss. Jeg føler at jeg er veldig privilegert, sa Gunhild til det norske pressekorpset.

Gunhild fortalte at Petter hadde sunget for henne i bryllupet.

– Jeg ble rørt da du sang til meg. Da begynte jeg å gråte, sa hun til sin nybakte ektemann.

FARGERIKE: Gunhild og Petter kledd i svenske folkedrakter under 16. mai-festen i 2013. Foto: Frode Hansen, VG

Hemmelig avtale

I oktober 2010 skrev VG at Stordalen-ekteparet hadde inngått en «Lex ektepakt» – en hemmelig avtale som gikk ut på at hun ikke fikk med seg noen stor sum inn i ekteskapet, men var sikret å få over hundre millioner kroner i kontante penger ved en eventuell skilsmisse. Beløpet ville bli utbetalt både hvis hun «kaster ham ut» eller hvis han gjør det, står det i saken.

– Ja, jeg kan bekrefte at vi har inngått noe som kan kalles «delvis felleseie», som er juridisk bindende selv om den ikke er tinglyst, uttalte Stordalen til VG den gang.

VG kjenner ikke til om denne avtalen fremdeles gjelder i dag, men det er fremdeles ikke tinglyst noen ektepakt i Brønnøysundregistrene.

PÅ KONFERANSE: Kronprinsesse Victoria av Sverige (t.h.), Gunhild Stordalen og Petter Stordalen under EAT Stockholm Food Forum på Clarion Hotel Sign i Stockholm I 2016. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ble alvorlig syk

Petter Stordalen eier hotellkjeden Nordic Choice, som i dag består av over 190 hoteller. Gunnhild og Petter grunnla The Stordalen Foundation i 2011, før Gunhild, som er utdannet lege og har doktorgrad i benskjørhet, gikk videre og etablerte EAT i 2013.

I oktober 2014, da hun var 35 år, ble Gunhild Stordalen rammet av den dødelige sykdommen systemisk sklerodermi.

Gunhild Stordalen reiste til Nederland for å få stamcellebehandling kort tid etter at hun fikk diagnosen, og Petter Stordalen var sammen med henne der mesteparten av tiden.

Gunhild Stordalen:– Ga Petter sjansen til å gå fra meg

– Jeg våknet om nettene av smerter, vekket Petter og gråt. Det var som at jeg kunne kjenne det. At jeg kjente at sykdommen spredde seg i kroppen min, sa Gunhild Stordalen til Dagens Næringsliv, som først omtalte sykdommen hennes.

Paret har vært åpne om sykdommen og hvilke utfordringer de har stått overfor. I Petter Stordalens bok «Jeg skal fortelle deg min hemmelighet», som kom ut i 2015, skriver han både om opp- og nedturer.

I 2018 ga Gunhild Stordalen ut selvbiografien «Det store bildet», hvor hun forteller åpent om kampen mot den sjeldne, livstruende sykdommen.

I mars i år åpnet Petter og Gunhild Stordalen prestisje-hotellet Clarion Hotel The Hub i Oslo. Sent i oktober ble det kjent at hotellkongen går inn som eier i reiseselskapet Ving.

For kun to uker inviterte ekteparet Stordalen 250 gjester fra Norges finanselite og kjendisverden til stor Halloweenfest.

Foto: Instagram

Stordalen har barna Emilie (27), Henrik (25) og Jakob (22) sammen med sin tidligere kone. I januar 2018 overførte Stordalen familieformuen på 25,1 milliarder til de tre barna, som alle er engasjerte i farens hotellvirksomhet.

Stordalen understreket at han ikke hadde noen planer om å pensjonere seg, og fortsatt skulle ha full kontroll over konserndriften.

