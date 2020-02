Podkast: Lønnskrøll fra fiskeriministeren og ytringskrøll fra førsteamanuensis

Er førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU en ytringsfrihetsmartyr eller en høyreradikal kulturkriger in forkledning? Eller begge deler?

Og hvor mange jobber og ekstralønner har egentlig fiskeriminister Martin Henriksen?

Det snakker vi om i Giæver og gjengen, mandag 24 februar.

Publisert: 18.02.20 kl. 15:55 Oppdatert: 24.02.20 kl. 16:08

