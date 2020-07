Donald Trump åpner for å utsette presidentvalget. Foto: Stefani Reynolds / POOL / BLOOMBERG POOL

Ekspert om å utsette valget: – Taktisk grep

Først kom nedslående tall om amerikansk økonomi. Like etter spurte president Donald Trump på Twitter om høstens presidentvalg bør utsettes. Men er det noe Trump faktisk kan få gjennomført?

– Dette er såre enkelt: Trump kan ikke endre valgdatoen. Den har ligget fast ved lov siden 1845, sier Hilmar Mjelde, seniorforsker ved Norwegian Research Centre, til VG.

Som følge av coronapandemien har muligheten til å bruke post-stemmer ved presidentvalget 3. november blitt debattert i USA. Donald Trump har lenge vært kritisk til dette, og har ikke villet si om han vil godta utfallet av valget dersom det blir gjennomført på denne måten.

Torsdag skriver han på Twitter at valget vil bli «unøyaktig og uredelig».

– Post-stemmer vil være det mest uredelig valget i historien. En stor flause for USA. Utsett valget til folk kan stemme sikkert og skikkelig, skrev han på Twitter.

Rekordfall i økonomien

Mjelde mener Trump prøver å undergrave tilliten til utfallet av valget om han taper, men at det er uaktuelt, og til og med umulig for Trump, å utsette valget.

USA-EKSPERT: Seniorforsker ved Norwegian Research Centre, Hilmar Mjelde, sier Trump ikke kan endre på valgdatoen. Foto: Privat

– Kun Kongressen kan endre valgdatoen, noe som politisk er 100 prosent utelukket, sier han og legger til:

– Dette er bare Trump som «sier ting».

En av årsakene til at Trump kommer med dette utspillet mener Mjelde dreier seg om USAs nyeste økonomitall, som kom i dag.

USAs økonomi krympet med 32,9 prosent, noe som i følge New York Times er et rekordfall.

– Økonomitallene som kom ut i dag er katastrofale for ham.

Men Mjelde er klar i talen: Trump kan ikke endre valgdatoen.

– Trumps presidentskap tar uansett slutt 20. januar 2021, om han ikke da gjenvelges.

Kan ikke utsette

– Det er noen som har hevdet at Trump kanskje har ekstraordinære krisefullmakter til å utsette valg, men dette har aldri blitt testet før, sier Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, som blant annet har studert amerikansk grunnlovsrett i USA.

I likhet med Mjelde er også Høgestøl tydelig på at Trump, ifølge den amerikanske grunnloven, ikke har makt til å utsette valget. Han kan heller ikke bestemme når presidentvalget skal være. Den makten er det Kongressen som har, og om de skal gjøre det, må det vedtas en ny lov.

– Hvis man ser på hvem som styrer Kongressen i dag, så er det delt. Senatet er ledet av republikanerne i flertall, og Representantenes hus er ledet av demokratene. Det betyr at dersom man skal få vedtatt en lov for å endre valgdatoen i år, så må demokratene og republikanerne være enige om det, og de er ikke enige i så mye, påpeker USA-eksperten overfor VG.

Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, sier Trump ikke har fullmakt til å endre valgdato. Foto: Frode Hansen

Videre forteller hun om selve valgdagen er i USA. Det viser seg at det ikke er den datoen som er viktig, men heller 20. januar.

– Hvis man ikke har valgt en ny president da, må presidenten gå av. Altså, hvis det ikke blir noe valg, eller valget blir utsatt, må uansett Trump gå av 20. januar 2021, og da er han ikke president lenger, sier Høgestøl og legger til:

– Og de som bestemmer reglene for hvem som blir president da, det er Kongressen.

Heller ikke republikanske topper mener det vil være mulig å utsette valget.

– Jeg tror ikke det er en særlig god idé, sier den republikanske senatoren Lindsey Graham, ifølge CNN, mens senator John Thune mener det ikke er noe alvor i Trumps Twitter-meldingen:

– Jeg tror det sannsynligvis er en uttalelse som får litt presseoppmerksomhet, men jeg tviler på at den får noe særlig trekkraft.

Flere tror Trump forsøker å distraherer folk, blant dem er republikaneren Kevin Cramer:

– Jeg tror at hvis dere biter på dette, så er han den gladeste fyren i hele byen. Jeg leste den. Jeg lo og tenkte at dette kommer til å oppta mange mennesker. Det var lurt.

Også en republikanske kongressmannen Adam Kinzinger minner om at valgdatoer er satt av Kongressen:

– Jeg vil motsette meg alle forsøk på å utsette valget.

– Taktisk grep

Forfatter og USA-professor Ole O. Moen mener dette er en av Trumps valgkamptaktikker.

– Det er nok et taktisk grep for han. Det er ikke bare å endre valgdatoen på tre måneder. Utspillet må ses på som en del av dette spillet for å gjøre valget suspekt. Og hvis han kan utsette, så det for å vinne tid og for å la økonomien stabilisere seg.

Likevel mener Moen valget ikke kan utsettes, og at dette bare er Trump som «slenger med leppa».

– Det var jo forutsett. Det var økonomi han skulle legge valgkampen på. Derfor passet coronakrisen så dårlig. Han har i grunn prøvd å kjempe mot det hele tiden, og han har snakket ut av begge munnvikende, for han har jo blitt presset til å iverksette tiltak, sier professoren.

Ole O. Moen, professor og historiker med USA som spesialfelt Foto: Berit Roald

USA er landet i verden registrert med flest smittede og døde, ifølge VGs coronaspesial.

Presidenten har gjentatte ganger fått kritikk for å bagatellisere hvor alvorlig coronavirusutbruddet i USA faktisk er, blant annet ved å omtale de nylige utbruddene som «glør», som i en utdøende brann. Det mens USAs smittetrend faktisk er stigende.

Moen sier han finner Trumps Twitter-utspill helt i tråd med presidentens andre grep.

Føderale styrker sendt ut av amerikanske myndigheter i Portland. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Blant annet peker han til at amerikanske myndigheter har sendt føderale styrker for å slå ned på demonstrasjonene som har preget USA siden drapet på George Floyd 25. mai, til byer der de mener de lokale myndighetene ikke har kontroll over situasjonen.

– Dette med å sende inn føderale tropper er helt klart et tiltak til valgkampanjen fra Trumps side. Han skal vise seg som en «lov og orden» og handlekraftig mann. Dette med formål om å appellere til hans base, at han er tøff, avslutter USA-professoren.

