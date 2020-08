LEIRE OVERALT: – Alle har vi folk liggende kirkegården, så dette er fryktelig stusslig, sier Tone Besserud. Foto: Mette Gabrielsen Flågan

Nattens uvær har ødelagt kirkegården i Eggedal: – Det ser ikke ut

Gravstøtter har veltet eller sunket i jorden, og kirkegården er overfylt av leire. – Fryktelig trist, sier kirkeverge Mette Gabrielsen Flågan.

Natt til fredag ble det ifølge Meteorologisk institutt registrert om lag 19 000 lynnedslag i Sør-Norge torsdag kveld og natt. I tillegg har det vært mye nedbør på kort tid.

Uværet har blant annet skapt store ødeleggelser på kirkegården i bygda Eggedal.

– Kirkegården ser ikke ut. Gravstøtter har veltet og det ligger leire overalt. Alle har vi folk liggende kirkegården, så dette er fryktelig stusslig, sier Tone Besserud.

Hun har tatt bilder og video av skadene.

– Uværet kom trykkende inn fra fjellene her. Det haglet og regnet ekstremt mye. Det kom så fort at ingen stikkrenner klarte å ta det unna, legger hun til.

– Skikkelig ille

Flere i lokalbefolkningen i den lille bygda ha lagt ut bilder og videoer av ødeleggelsene. De viser at elven i området har laget et søkk ned over hele kirkegården, og at flere gravsteiner har veltet eller sunket ned i jorden.

Kirkeverge i Eggedal kirke Mette Gabrielsen Flågan er innstilt på at de har en stor opprydningsjobb i vente.

– Dette er skikkelig ille. Folk kommer inn på kirkegården og ser på graver som er ødelagt. Det er veldig trist, sier hun.

Flågan forteller at stien inne på kirkegården har fått det verst. I tillegg har det kommet vann inn i kjelleren i kapellet, og parkeringsplassen har smuldret opp.

– Men det positive er at dette er ting som kan fikses. Vi har snakket med forsikringsselskapet og setter i gang opprydningsarbeidet med en gang, sier hun.

– Noe må gjøres

Det er ikke mer enn fem år siden forrige gang kirkegården fikk store skader etter uvær. Den gang gikk det hardest ut over parkeringen, sier kirkevergen.

– I etterkant ble det lagt rør som skulle ta unna det verste uværet. Men dette viser at den jobben ikke var bra nok.

Flågan mener at det er problematisk når bygda stadig oftere rammes av kraftig nedbør.

– Det spørs om det må gjøres noe mer drastisk slik at vi kan flomsikre området. Kommunen er i alle fall klar over problemet, sier hun.

VARTE I FLERE TIMER: I Oslo startet det kraftige lyn- og tordenværet rundt klokken 23. Foto: Stian Lysberg Solum



Torsdag sendte Meteorologisk institutt sendte ut gult farevarsel for styrtregn for Østlandet og Telemark torsdag.

I varselet sto det om fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Også hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast ble nevnt i varselet.

Vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt Martin Granerød sier at det voldsomme været i går kveld og natt ikke var kraftigere enn ventet.

– Vi har registrert 19.000 lynnedslag over Østlandet det siste døgnet. I tillegg har det vært mellom 15 og 20 millimeter nedbør på relativt kort tid. Det er innafor det som kvalifiserer for gult farevarsel, sier han.

Granerød er likevel klar på at været nok kunne oppleves som veldig dramatisk.

– Lyn og torden treffer gjerne veldig lokalt. I går traff det Oslo og Sør-Norge, i områder der det bor mange mennesker. Det gjør at det blir mer oppmerksomhet rundt uværet enn hvis det hadde truffet mindre tettsteder eller skogsområder, sier han.

VOLDSOMT VÆR: Natt til fredag ble det ifølge Meteorologisk institutt registrert om lag 19 000 lynnedslag i Sør-Norge torsdag kveld og natt. Foto: Gøran Bohlin, VG

Noen hundre boliger uten strøm

Lynobservasjonskartet fra Meteorologisk institutt viser at uværet beveget seg østover og tidlig fredag morgen passerte fronten grensen til Sverige.

Noen hundre boliger ulike steder på Østlandet var i korte perioder uten strøm på grunn av uværet. I Oslo startet det kraftige lyn- og tordenværet rundt klokken 23.

Vaktkommandør i brann- og redningsetaten i Oslo Glenn Guldbrandsen forteller at de hadde en svært hektisk periode i tidsrommet 23–02.00.

– Veldig mange alarmanlegg ble utløst som følge av lynnedslag. Folk ringte inn og fortalte at det hadde smelt i huset og at TV-er hadde gått i filler. Vi har derfor kontrollert mange branntilfeller, og det har vært en aktiv natt i Oslo, Asker og Bærum, sier han.

Ifølge Guldbrandsen ble det ikke meldt om personskader.

Lynet slo også ned i to eneboliger i Bærum, men ingen kom til skade. I en bolig på Bærums Verk løsnet listverket i huset etter lynnedslaget, melder Budstikka.

Operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet sier til NTB at tre barn på Vinderen i Oslo måtte sjekkes på legevakten etter at lynet hadde slått ned like i nærheten av dem. De skal ha campet ute.

Trafikkoperatører i veitrafikksentralen i både sør og øst sier til VG at de ikke har opprydningsarbeid som følge av uværet.

Publisert: 14.08.20 kl. 10:06 Oppdatert: 14.08.20 kl. 10:23

