KRITISK: Inga Marte Thorkildsen reagerer sterkt på VGs avsløringer. Foto: Frode Hansen

Thorkildsen (Sv): Nødvendig å avvikle all bruk av kommersielle barnevernsinstitusjoner

Byråd Inga Marte Thorkildsen (Sv) jobber for at Oslo kommune skal fase ut all bruk av kommersielle private barnevernsinstitusjoner innen 2021.

– Problemene med å overlate et så høysensitivt, viktig og sårbart tilbud til kommersielle er så mange at vi mener det er nødvendig, sier byråd Inga Marte Thorkildsen (Sv).

Hun har fått til en samarbeidserklæring sammen med Fagforbundet, Landsforeningen for barnevernsbarn og Ideelt barnevernsforum om at det er et stort behov for å fase ut bruk av kommersielle aktører i barnevernet.

– Det er nødvendig å avvikle all bruk av private, kommersielle barnevernsinstitusjoner, sier Thorkildsen.

VG avslørte forrige lørdag at antallet barnevernsbarn som bor isolert i såkalte enetiltak eller alene på en institusjon ment for flere barn, er mer enn fordoblet fra 2014 til 2018.

– Det er veldig bekymringsfullt og alvorlig, sier Thorkildsen.

– Nødvendig å gjøre noe

Barna i enetiltak bor nesten bare på private institusjoner.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) betalte i fjor 650 millioner kroner til private aktører som selger enetiltak.

Oslo kommune kjøper enetiltak direkte fra de private aktørene, og går ikke gjennom Bufetat. I fjor kjøpte de slike tiltak for 53 millioner kroner.

Så mye brukte de ulike regionene i fjor (endring fra 2017):

VG kunne denne helgen avsløre at de samme private aktørene har vært med i møter og drøftinger rundt plassering av barna. I flere tilfeller har private aktører vært pådrivere for at barn skal bo isolert.

– Det er en prislapp på oss. En usynlig prislapp, sier Ramsha (20), som har bodd i et slikt tiltak.

BODD ISOLERT: Da Ramsha forsto hvor mange millioner den private institusjonen fikk for å passe på henne, følte hun seg som en vare. Foto: Jørgen Braastad

– Denne saken er et tydelig eksempel på at det er helt nødvendig å gjøre noe med enetiltakene. Beskjeden fra meg er tydelig: Bruken av enetiltak skal ned, sier byråd Thorkildsen.

– Må ta disse barna på alvor

Thorkildsen oppgir til VG at barne- og familieetaten i Oslo kommune nå tar grep:

– Nå skal vi sette oss sammen med barn og unge, og starte jobben med å fase ut private kommersielle aktører.

Byråden opplyser at kommunen har jobbet lenge med å se på hvordan de heller kan utvikle tilbud i egen regi - og i samarbeid med ideelle institusjoner og barna selv.

– Kontraktene med private kommersielle går ut i 2021, og da er mitt mål at vi skal avvikle det. Og i mellomtiden er det mye vi kan gjøre med enetiltakene: Vi må ta disse barna på alvor.

– De private dekker åpenbart et behov i dag, vil det ikke bli veldig kostbart å erstatte dette i kommunale tilbud?

– Vi holder på med beregninger nå, men svaret avhenger av hva slags tilbud som trengs. Enetiltak er vanvittig dyrt, og det bør være mulig å finne gode og rimeligere alternativer. Samtidig vil vi trenge å bygge opp noen helt nye tilbud med nye typer turnuser, bedre tilpasset traumatiserte barns behov, sier Thorkildsen.

– I tillegg må vi gjøre endringer i flere av de institusjonene vi allerede har. Det kommer til å koste litt, men det mener jeg det er verdt.

BARNEVERNLEDER: Kirsti Myrvang leder barnevernet i Midtre Namdal som omfatter fem kommuner. Foto: Therese Alice Sanne

– Skal ikke være en pengemaskin

Flere barnevernledere i kommunene har også uttrykt til VG at de ikke ønsker å benytte seg av private aktører.

– Barnevern skal være det offentlighetens ansvar, både når det gjelder drift i kommunene og plasseringene, sier barnevernleder Kirsti Myrvang. Hun leder barnevernet i Midtre Namdal som omfatter fem kommuner.

– Vi vet det finnes private aktører som har stor inntjening. Det skal ikke drives profitt av barnevern - det skal ikke være noen pengemaskin, sier Myrvang til VG.

Humana omsorg og assistanse, et av Norges ledende omsorgsforetak, har tidligere sagt til VG at enetiltak er kostbart, men ikke spesielt lønnsomt.

«Det som koster, er lønn til ansatte. Opp mot 80 prosent av en døgnpris er knyttet til direkte lønnskostnader», skriver fagsjef Rune Midtgår i en e-post til VG.

Stendi, tidligere kjent som Aleris, er den største private aktøren som tilbyr enetiltak. Svein Arne Rosland, områdedirektør i Stendi, svarer følgende på spørsmål om de private aktrørenes rolle:

«Det er barneverntjenesten og Bufetat som vurderer og beslutter tiltak. Vårt anliggende er å ha de tiltakene som offentlig myndighet etterspør.»

