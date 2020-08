– FOR SENT UTE: Gunnar Hasle ved Reiseklinikken synes det er rart at Folkehelseinstituttet var så sent ute med å anbefale munnbind på offentlige steder. Foto: Helge Mikalsen/Bo Mathisen

Lege kritisk: – Det er ubegripelig at FHI har motarbeidet munnbind så lenge

Det er gått to måneder siden Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefalte munnbindbruk på offentlige steder. FHI burde kommet raskere etter, mener lege Gunnar Hasle.

Nå nettopp

Vi kommer aldri til å anbefale munnbind, sa en bastant overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG 30. januar.

Nå, først syv måneder senere, har FHI snudd.

– FHI sa det var større risiko for smitte dersom folk brukte munnbind. Men det er flere år siden eksperimentelle studier viste at munnbind stopper dråper, sier lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken og tidligere overlege ved infeksjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Han har i flere kronikker tatt til orde for at helsemyndighetene burde anbefale munnbind. I mellomtiden har det vært en så stor mangel på munnbind i Helse-Norge at både sykepleiere og fastleger har slått alarm. Sistnevnte hadde ikke annet enn plasthansker til å beskytte seg med flere steder.

– Jeg tror FHI rett og slett ikke har anbefalt munnbind fordi det ikke var nok munnbind å få tak i. Det er legitimt og alle ville ha skjønt det. Men i stedet for å si dette, kom de med en hvit løgn og sa at munnbind øker smitten, sier han.

I april hadde flere sykehus trøbbel med å skaffe nok smittevernutstyr til de ansatte. «Nærmest en skandale», sa stortingsrepresentant Kjersti Toppe til Dagens Medisin.

To måneder etter WHO

For litt over to måneder siden gikk Verdens helseorganisasjon (WHO) ut og anbefalte munnbind på offentlige steder, etter at et voksende antall studier har bevist munnbindets effekt.

Organisasjonen anbefalte verdens regjeringer å igjen oppfordre sine innbyggere til å bruke munnbind på offentlig transport, i butikker og på andre steder med mye folk.

Dette fordi studier har vist at folk kan være smittsomme før de utvikler symptomer og at noen ikke får symptomer i det hele tatt.

– Det er ubegripelig at FHI har motarbeidet munnbind så lenge. Det er en grense for hvor lenge de kan være på direkte kollisjonskurs med Verdens helseorganisasjon, sier Gunnar Hasle.

– DRØY PÅSTAND: Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet sier det er helt feil at instituttet ikke anbefalte munnbind fordi det ikke var nok munnbind å få tak i Norge. Foto: Gøran Bohlin

– En drøy påstand

Folkehelseinstituttet har ikke motarbeidet munnbindbruk, skriver avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en e-post til VG.

Instituttet har aldri vært i tvil om at medisinske munnbind stopper dråper. Tvilen har dreiet seg om munnbind-bruk i befolkningen er et effektivt smitteverntiltak eller ikke, ifølge Vold.

– Da må man vurdere bredere enn bare om munnbindet stopper dråper. Akkurat nå er smittesituasjonen i Oslo sånn at dersom 30.000 bruker munnbind hver dag i en uke, så viser en grov beregning at man forebygger ett smittetilfelle, skriver Vold.

Hun går på ingen måter med på at FHI har kommet med en «hvit løgn».

– Dette er en drøy påstand, og selvsagt helt feil, skriver hun og bekrefter at det var en mangelsituasjon på munnbind i vår.

– Den viktigste grunnen til at vi på det tidspunktet ikke gikk ut og rådet alle til å bruke munnbind var at vi var usikre på om en slik munnbindbruk ville ha god smitteforebyggende effekt. Kunnskapsgrunnlaget var skjørt og sprikende, skriver avdelingsdirektøren.

ORIENTERER: Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Bent Høie (H), statsminister Erna Solberg (H) og avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet under en pressekonferanse om koronasituasjonen denne uken. FHI viser til en studie i Lancet, som viser at avstand er viktigere enn munnbindbruk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ser til bruk i andre land

Fordi det er utbredt munnbindbruk i flere land, kan FHI med større sikkerhet si noe om munnbindets effekt, forteller Vold og viser til en kunnskapsoppsummering gjort i det medisinske tidsskriftet Lancet.

– Det viser at munnbindbruk i befolkningen har omtrent 40 prosent smitteforebyggende effekt. Det er viktig å understreke at det å holde avstand virker mye bedre med anslagsvis 80 prosent effekt, skriver hun.

Derfor er det aller viktigste å holde minst en meter avstand, ifølge Line Vold.

Uheldig tidspunkt

Lege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken mener dagens tidspunkt for å gå ut med en munnbind-anbefaling er uheldig.

– De holder standpunktet sitt hemmelig frem til tre dager før skolestart slik at folk ikke har tid til å skaffe seg det. Enda en gang har FHI klart å rote det til, sier han.

– Vi har selvsagt ikke holdt et standpunkt hemmelig. Vi har levert et svar til regjeringen på et oppdrag med frist 14 august, svarer avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Tidligere i august sa en rekke norske eksperter VG snakket med at myndighetene bør anbefale munnbindbruk nå. Det var samme dag som Høie sa at en anbefaling kan komme.

– Vi regner med at den viktigste smittemekanismen er dråpesmitte gjennom luft. En stor, synlig dråpe vil falle til bakken innen en meter. Men et munnbind vil stoppe dråpene, sier Gunnar Hasle.

SKJØRT KUNNSKAPSGRUNNLAG: Tilbake i januar sa FHI ved Preben Aavitsland at det ikke fantes noen holdepunkter for å bruke munnbind. Nå er kunnskapsgrunnlaget om munnbind styrket. Foto: Annemor Larsen / VG

Sagt av FHI:

30. januar: I januar sa Preben Aavitsland i FHI at munnbind var en «kulturell greie i deler av Asia». – Det er ingen gode holdepunkter for at det har noe for seg, sa Aavitsland, samtidig som han sa at FHI aldri har anbefalt folk å bruke munnbind i Norge. – Det kommer vi heller ikke til å gjøre, sa han.

31. januar: Fagdirektør Frode Forland i FHI sier at «Vi anbefaler ikke bruk av munnbind ute i samfunnet. Studier tyder på at det har liten effekt. Men dersom du selv er syk og hoster, er det noe du kan gjøre når du oppsøker helsevesenet»

1. april: Fagdirektør Line Vold sier at «– Det finnes ikke godt kunnskapsgrunnlag for å si at det faktisk beskytter mot covid-19 utenfor helsetjenesten. Det har god dokumentert effekt i helsetjenesten, men her er det snakk om utenfor, noe som må veies opp mot tilgang til utstyr og potensielle negative konsekvenser, sier hun.»

Samme dag sa Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK at munnbind «absolutt kan ha noe for seg». Det var i forbindelse med at ECDC hadde kommet med en ny rapport der de trakk frem fordeler og ulemper ved munnbind, og blant annet skrev at man burde vurdere å anbefale bruk av munnbind der det er trangt.

– De var veldig sta

Fysiker Jørgen Karlsen og tidligere forskningsleder i bioteknologiselskapet A-viral skrev i slutten av mars en ytring hos NRK der han mente det var uforståelig at norske myndigheter ikke anbefalte munnbind, et «bortimot gratis» tiltak.

– FHI sa på et tidlig tidspunkt at det ikke ville bli aktuelt å anbefale munnbind. Synes du de har vært for treige?

– De gikk veldig mye prestisje i dette og de var veldig sta. Men så sa FHI 25. februar at deres modeller viste at vi innen påske ikke ville ha flere enn 100 smittetilfeller. De klarte overhodet ikke å realitetsorientere seg, til tross for all informasjonen som var tilgjengelig, sier Karlsen.

I etterkant av dette slo Camilla Stoltenberg fast at FHI hadde estimert feil – og at de kom til å gjøre det igjen.

– Når man ikke visste hvordan det skulle gå, synes jeg det var rart at man lot være å ta i bruk alle gode tiltak, sier Karlsen.

– Utdaterte modeller

Smittesituasjonen utviklet seg bedre enn fysiker Jørgen Karlsen fryktet. Nå mener han imidlertid det er helt på sin plass å innføre munnbind i flere tilfeller siden folk møtes mer.

– Vi hadde en helt ny situasjon, og FHI påberopte seg vitenskapelighet, mens de i realiteten satt fast i utdaterte modeller. Det fantes allerede mye empiri som tilsa at munnbind ville bidra positivt til å begrense smitten, sier han og fortsetter:

– Til regjeringens forsvar for ikke å reagere raskere og strengere kan det sies at det er ikke «bare» å kjøre på med begrensninger før folk får erfare konsekvensene. Det er ikke godt å si hva som skal til for at folk skal bli motiverte nok til å delta på dugnaden, sier han.

– Avstand viktigere

På fredagens pressekonferanse anbefalte helsemyndighetene å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Oslo kommune, og til og fra Oslo, samt i indre Østfold. Det anbefales både tøymunnbind og medisinske munnbind som kjøpes på apoteket.

Helseminister Bent Høie sier til VG at avstand er viktigere enn munnbind.

– Forskjellen ved å holde avstand er så mye større enn munnbind. Derfor er FHI tilbakeholdne med å anbefale munnbind, sier Høie.

– Har regjeringen vurdert å anbefale munnbind selv om FHI har ment at kunnskapsgrunnlaget ikke har pekt i retning av at dette er det beste?

– Nei, regjeringen og jeg har lagt vekk på det som er den faglige vurderingen fra FHI i hvilke situasjoner man bør anbefale generell bruk av munnbind.

Tilbake i mars var det stor mangel på smittevernutstyr. Da ba Høie norsk industri om å trå til.

Senere samme måned kom en last med 102 000 åndedrettsmasker og munnbind til Norge. De ble sendt ut med trailere til kommunene.

Les også: Disse munnbindene beskytter best – og dårligst

Publisert: 16.08.20 kl. 17:47

Fra andre aviser