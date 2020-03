FØRSTE TILFELLE: En katt går over tomme gater i Istanbul i Tyrkia. Nå har belgiske myndighetene i Belgia registrert den første coronasmittede katten. Foto: TOLGA BOZOGLU / EPA

Belgia: Første katt smittet av coronaviruset

Belgiske myndigheter bekrefter at en katt har blitt smittet av coronaviruset. Dette er det første rapporterte tilfellet hvor et dyr har vist symptomer på sykdommen.

Det skriver Brussel Times. En coronasmittet kvinne fra Liège-provinsen i Belgia skal ha smittet katten sin med coronaviruset.

– Veterinærer i Liège rapporterte at coronasmitte er funnet i en katt. Katten levde med sin eier, som startet å vise symptomer en uke før katten, sier professor Steven Van Gucht ved helsemyndighetene i Belgia.

Den coronasmittede katten er kun det tredje kjente tilfellet av viruset i dyr. Tidligere er det rapportert at coronaviruset ble funnet i to hunder i Hongkong, men ingen av hundene viste symptomer på sykdom. Katten i Belgia har vist flere symptomer.

– Katten hadde diaré, spydde og hadde problemer med å puste. Forskere fant viruset i kattens avføring, forteller Van Gucht.

Belgiske helsemyndigheter har ikke opplyst hva slags tilstand katter er i for øyeblikket.

Det finnes foreløpig ingen bevis for at viruset kan bli overført fra dyr til mennesker.

– Vi vil poengtere at dette er et isolert tilfelle. I dette tilfellet snakker vi om smitte fra menneske til dyr, og ikke motsatt. Det er ingen indikasjoner på at dette er vanlig. Risikoen for smitte fra dyr til mennesker er veldig liten, sier Van Gucht.

Også i Hongkong, hvor de to hundene ble smittet, påpeker de at det er liten sjanse for at dyr kan smitte mennesker. De mener imidlertid at mennesker kan smitte kjæledyr som hunder og katter.

– Det er veldig sannsynlig at de to positive tilfellene i Hongkong er eksempler på smitte fra mennesker til dyr, sier Malik Peiris, en ledende folkehelseprofessor ved Universitetet i Hongkong til South China Morning Post.

Samtidig har helsemyndigheter i Belgia skrevet en rekke retningslinjer rettet mot å beskytte kjæledyr fra coronasmitte. Mennesker bes blant annet om å ta i bruk vanlige hygieneregler når de er i kontakt med kjæledyr, for å unngå å smitte dem, eller gjøre dyrene til smittebærer.

