Norske leger: Dette vet vi om corona og astma

Rundt 8 prosent av den voksne befolkningen har astma. Men legene mener det ikke er noe som tyder på at de som har sykdommen har økt risiko for å få covid 19. Her er legenes råd til astmatikere.

Kari Byklum

Nå nettopp

