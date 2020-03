Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Brøt coronakarantene og oppsøkte Røde Kors

Nå er syv frivillige i hjemmekarantene. Røde Kors ber alle respektere smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og kommuneleger.

Søndag ble syv frivillige i Røde Kors i Rogaland satt i hjemmekarantene av kommunelegen.

– Årsaken var at en person som egentlig skulle vært i hjemmekarantene på grunn av fare for mulig coronasmitte oppsøkte Røde Kors sitt mannskap, forteller Anders Thorheim, enhetsleder for beredskap og samfunnssikkerhet i Røde Kors.

Personen oppsøkte et sosialt arrangement da han havnet i en situasjon der han fikk behov for bistand fra Røde Kors sitt mannskap.

Først etter at Røde kors tok personen inn i sine lokaler og behandlet vedkommende, ble det oppgitt at han egentlig skulle vært i hjemmekarantene.

– Mannskapet tok kontakt med kommuneoverlege for å søke råd, og ble bedt om å gå i karantene umiddelbart, forteller Thorheim.

De syv Røde Kors-frivillige blir i karantene til prøveresultatene for personen som hadde brutt hjemmekarantenen blir klare.

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet om coronasmitte, kan du finne på FHIs nettside.

Anders Thorheim er enhetsleder for beredskap og samfunnssikkerhet i Røde Kors. Foto: Røde Kors

– Svekker vårt beredskap

Thorheim forteller at situasjonen fører til at et lokalt hjelpekors i Rogaland nå har syv stykker færre i beredskap.

– Siden vi er i en sesong med høy oppdragsmengde, er det en særlig ubeleilig tid å få beredskapen svekket på.

Videre oppfordrer han folk til å følge pålegg om karantene.

– Brudd på karantene kan i verste fall gå utover personer i risikogrupper, og svekke den generelle grunnberedeskapen i samfunnet slik at liv kan gå tapt, sier han.

Organisasjonen skjerper nå smitteverntiltakene blant sine frivillige. Når deres frivillige skal ha kontakt med pasienter eller andre, vil de nå først avklare om personen skulle ha vært i hjemmekarantene eller isolasjon.

Totalt 174 personer er nå smittet av coronaviruset i Norge.

Publisert: 08.03.20 kl. 20:59 Oppdatert: 08.03.20 kl. 21:16

