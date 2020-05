T-BANESTENGT: T-banen er stengt etter at flere skal ha rømt fra stedet på togskinnene.

Masseslagsmål på Tveita – stans i t-banetrafikken

15–20 personer var involvert i slåsskampen hvor det skal ha blitt brukt både et brannslukningsapparat og belte.

Oppdatert nå nettopp

– Det er ikke meldt om at noen har blitt skadet. Vi var på Tveita kun få minutter etter at vi fikk melding om slagsmålet, men da var de allerede forsvunnet, forklarer operasjonsleder Vidar Pedersen.

Han forteller at det var 15–20 personer involvert i slagsmålet.

– En av dem skal ha brukt et brannslukningsapparat, mens en annen skal ha tatt i bruk et belte i slagsmålet. Men heldigvis er det ingen tegn på at noen skal være skadet, forklarer operasjonslederen.

Operasjonslederen opplyser videre at flere av personene ble observert løpende vekk på t-banesporet mot Hellerud, og at trafikken derfor er stoppet.

– Vi prøver å finne ut om det fortsatt er personer i sporet nå, så vi kan sette i gang trafikken igjen.

T-banetrafikken blir påvirket av det som har skjedd. Linje 2 og 3 snur på Helsfyr. Det kjøres dermed Kolsås-Helsfyr-Kolsås og Østerås-Helsfyr-Østerås, skriver Sporveien på Twitter.

Publisert: 08.05.20 kl. 20:39 Oppdatert: 08.05.20 kl. 21:04

