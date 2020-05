MASSESLAGSMÅL: En person ble anmeldt for å ha hatt kniv på seg når han ble tatt av politiet på Haugerud.

Masseslagsmål på Tveita – 19 personer tatt av politiet

19 personer ble tatt kontroll på av politiet etter slåsskampen på Tveita. En person er anmeldt for oppbevaring av kniv.

Det forteller innsatsleder på stedet, Kenneth Tunaal, til VG.

Politiet rykket fredag kveld ut til Tveita etter meldinger om masseslagsmål på T-banestasjonen. Da politiet hadde kommet til stedet var personene forsvunnet.

Tunaal opplyser videre at samtlige 19 nå er sluppet fri. I tillegg til at en av personene ble tatt med kniv på seg, hadde en annen person en boks med forsvarsspray på seg.

Operasjonsleder Vidar Pedersen fortalte først at det var 15–20 personer involvert i slagsmålet.

– En av dem skal ha brukt et brannslukningsapparat, mens en annen skal ha tatt i bruk et belte i slagsmålet. Men heldigvis er det ingen tegn på at noen skal være skadet, forklarer operasjonslederen.

Litt senere ble 19 personer kontrollert av politiet på Haugerud, like ved Tveita, og det ble bekreftet at disse var involvert i masseslagsmålet, melder operasjonsleder Pedersen.

En rekke av personene rømte fra stedet på t-baneskinnene mot Hellerud, og stoppet trafikken en god stund. Rett over klokken ni melder sporveien at ordinær trafikk er tatt opp igjen.

Foto: HELGE MIKALSEN

Publisert: 08.05.20 kl. 20:39 Oppdatert: 08.05.20 kl. 21:24

