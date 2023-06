Ubåten «Titan», her fotografert på en tidligere ekspedisjon.

Norsk ekspert: Dette kan ha skjedd da ubåten imploderte

Den amerikanske kystvakten tror Titanic-ubåten har implodert. Det kan ha skjedd allerede søndag, tror NTNU-professor Asgeir Sørensen.

Kortversjonen Vrakrester etter ubåten er funnet 500 meter unna Titanic-vraket

Den amerikanske kystvakten bekrefter at de fem personene om bord har omkommet

NTNU-professor Asgeir Sørensen mener ubåten imploderte, kanskje allerede søndag

Han har to mulige imploderingsteorier: Støtskade i konstruksjonen eller eksisterende skade i ubåtens konstruksjon

Professor Sørensen håper bransjen lærer og forbedrer sikkerhetskrav etter denne tragedien Vis mer

Torsdag ble vrakrestene funnet av en fjernstyrt miniubåt på havbunnen, rundt 500 meter unna baugen til Titanic, som ligger på 3800 meters dyp.

– Det ble dessverre som vi fryktet at skulle skje, sier Asgeir Sørensen, som er ekspert på ubemannet teknologi.

Den amerikanske kystvakten bekreftet samme kveld at vrakrestene som ble funnet tilhører ubåten «Titan», og at de fem personene om bord var omkommet.

Ubåten, som skulle dykke ved Titanic-vraket, mistet kontakt med følgeskipet søndag. Siden har det pågått en intens aksjon for å finne den og eventuelt forsøke å redde de fem som var om bord.

Nå tyder funnene på havbunnen på at ubåten imploderte. Det betyr at den kollapset av trykk innover – det motsatte av eksplodere.

At det er dette som har skjedd, er det liten tvil om, mener Sørensen.

Slik kan ubåten ha implodert

Sørensen holder to teorier for sannsynlig om hvordan ubåten imploderte:

Enten har den kommet borti noe, fått en støtskade i konstruksjonen og deretter implodert på grunn av trykket.

Eller så har det vært en strukturskade, altså en skade i ubåtens konstruksjon fra før, som har gjort at ubåten imploderte da den nådde et visst dyp og trykk. En slik skade kan være både synlig og usynlig, og for eksempel være i en sveisesøm.

– Men at ubåten imploderte, er dessverre akkurat det vi fryktet skulle skje. Det er sannsynlig at dette har skjedd ekstremt fort, sier Sørensen.

Info Dette er de omkomne Om bord i ubåten var det fem personer: Hamish Harding (58), britisk oppdagelsesreisende og forretningsmann.

Stockton Rush (68), administrerende direktør i OceanGate, selskapet som organiserte ferden.

Shahzada Dawood (48) og Suleman Dawood (19), pakistanske forretningsmann og sønnen.

Paul-Henry Nargeolet (73), fransk oppdagelsesreisende. Vis mer

Tror ubåten kollapset allerede søndag

Han tror implosjonen må ha inntruffet allerede på søndag.

Morskipet mistet kontakt med den 6,7 meter lange ubåten snaut to timer etter at den startet et dykk ned til vraket av Titanic, som sank i 1912.

– Hvorfor mistet de kommunikasjonen? Det er trolig fordi en skade rev bort det elektriske og kommunikasjonsutstyret, vil jeg anta basert på det vi nå vet, sier Sørensen.

Den amerikanske kystvakten opplyste torsdag at det er funnet til sammen fem deler, blant annet den spisse akterenden av ubåten.

Det var en miniubåt fra et kanadisk skip som fant vrakrestene på havbunnen.

Info Dette vet vi Ekspedisjonen ubåten «Titan» var på, er ledet av det private selskapet OceanGate. Selskapet startet i 2021 med bemannede undervannsekspedisjoner til Titanic-vraket som befinner seg 3800 meter under havet.

Ubåten Titan dykket søndag 13.30 norsk tid mot vraket med fem personer om bord, men mistet klokken 15.47 kontakt med støtteskipet sitt Polar Prince. Årsaken er ennå ikke kjent.

Like før klokken 15.00 norsk tid torsdag ble det funnet vrakrester, som kystvakten senere bekrefter at tilhører ubåten.

De mener ubåten trolig har implodert, og at de fem som var om bord er omkommet. Vis mer

Helt siden søndag har verden fulgt med på aksjonen for å finne ubåten – i spenning på om mannskapet var i livet og kunne reddes.

Torsdag formiddag denne uken ville de gå tom for oksygen, ifølge kystvakten.

Men slik har det trolig ikke vært for de fem personene om bord, tror Sørensen.

– Vi har neppe sett en sånn langpining av de som var om bord som vi hadde fryktet. Det har gått fort og katastrofalt, sier han.

OM BORD PÅ UBÅTEN: Paul-Henry Nargeolet, Hamish Harding, Suleman Dawood, Shahzada Dawood og Stockton Rush.

Den amerikanske kystvakten sa også torsdag at de ikke vil uttale seg om sannsynlighet for å finne levninger.

Sørensen holder det for lite sannsynlig at man i det hele tatt vil finne det.

– En implosjon er det motsatte av en eksplosjon. Når du får en slik ekstremt hurtig trykkforandring, blir alt presset sammen til ingenting veldig raskt.

– Hvis det er noen trøst, har det gått ekstremt fort, understreker han.

Håper bransjen tar lærdom

Sørensen håper bransjen tar lærdom av det som har skjedd.

– I maritim bransje og olje- og gass, som er det jeg kjenner, har vi veldig høye sikkerhetskrav. Men de er også drevet frem av ulykker, sier han.

I det private segmentet som har drevet med dykking, har imidlertid ikke disse standardene vært, ifølge professoren.

– De som er med, skriver jo under på at de er ansvarlig. Det er basert på tillit. Jeg håper de som driver med dette gjør en seriøs vurdering av hva som gir tillit – og da kan vi snakke om risikovurderinger. Det skal være usannsynlig at det kan gå galt, sier Sørensen.

Samtidig håper han det massive fokus denne leteaksjonen har fått i verden, kan føre til at vi ser tragiske katastrofer til havs i et større perspektiv.

– Vi lukker øynene for altfor mange hendelser. Dette dramaet ligner Hollywood. Men i Middelhavet døde over 80 personer i et båtforlis nylig. Hvordan håndterer myndighetene det? Det håper jeg vi kan snakke om.

