VIL BLI HØRT: Esben Esther Pirelli Benestad (74) er ikke blitt kontaktet før Statens helsetilsyn og helsepersonellnemnda har uttalt at han ikke får praktisere privat.

Reagerer på uttalelser om Benestads autorisasjon: − Konkluderer uten at vi har blitt hørt

Advokaten til Esben Esther Pirelli Benestad (74) reagerer på at Helsetilsynet fastslår at Benestad ikke kan drive privat legepraksis.

– Nå konkluderer de i VG uten at vi har blitt hørt først, sier advokat Tor Sverre Fuglestein.

Advokaten reagerer på at Helsetilsynet uttaler seg om hvilke begrensninger som vil gjelde for Benestad, kun basert på hva Helsepersonellnemnda skriver i sitt vedtak, og uten at de selv har fattet nytt vedtak i saken eller snakket med Benestad selv.

Mandag ble det kjent at Statens helsepersonellnemnd delvis har omgjort Helsetilsynets vedtak fra februar om å frata sexologiprofessoren og kjendislegen autorisasjonen.

At autorisasjonen er delvis omgjort, betyr at Benestad vil kunne få tilbake legeautorisasjonen under gitte vilkår.

Nøyaktig hvilke vilkår som må på plass, er noe Statens helsetilsyn nå jobber med, fortalte avdelingsdirektør Anne Myhr til VG tidligere tirsdag.

Men hun sa også dette:

«Det går fram av vedtaket i nemnda at det bør stilles vilkår om at klageren må arbeide i en underordnet stilling i offentlig virksomhet. Dette er ikke forenlig med å jobbe i privat praksis. Nærmere vilkår for den begrensede autorisasjonen, jobber vi med og må komme tilbake til» skrev Myhr i en e-post.

JOBBER MED SAKEN: Avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn.

Kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård i Statens helsepersonellnemnd uttalte det samme:

– Det er et vilkår at hen jobber i en underordnet stilling i offentlig virksomhet. Hen kan ikke være privatpraktiserende lege.

Advokat: – Ikke riktig

Det er disse uttalelsene advokat Fuglestein reagerer på:

– Dette er ikke riktig. Det som er riktig er at Helsepersonellnemda har bestemt at Benestads legeautorisasjon skal begrenses etter helsepersonelloven. Dette må de fatte et nytt vedtak på i Helsetilsynet, sier Fuglestein.

UENIG: Advokat Tor Sverre Fuglestein mener Helsetilsynet må fatte et nytt vedtak dersom Benestad ikke skal kunne praktisere privat.

– De må følge alminnelige forvaltningsrettslige spilleregler. I tillegg må de vilkår de bestemmer seg for være lovlige, sier advokaten.

– De skal nå gå inn i saksbehandlingen på nytt, og da må de gjøre jobben ordentlig og kontakte Benestad og høre hva hen vil.

Fuglestein sier at Esben Esther har en god plan for hvordan dette kan løses.

– Vi forventer å bli kontaktet av Helsetilsynet som feilaktig fratok hen autorisasjonen.

Info Esben Esther Pirelli Benestad (73) En av Norges mest kjente transpersoner og LHBTQ+-forkjempere.

Allmennlege utdannet ved Universitetet i Oslo. Fikk legeautorisasjon i 1978. I februar ble hen fratatt legeautorisasjonen, men nå får hen deler av den tilbake under visse vilkår.

Spesialist i klinisk sexologi og professor i feltet ved Universitetet i Agder. Benestad har også jobbet som familieterapeut.

I 37 år har hen behandlet pasienter med kjønnsinkongruens, som betyr at ens kjønnsidentitet ikke samsvarer med kjønnet en har fra fødsel. Vis mer

– Har kommunisert det som står i vedtaket

I vedtaket til nemnda står det: «Ved en begrenset autorisasjon bør det stilles vilkår om at klageren må arbeide i en underordnet stilling i offentlig virksomhet. De nærmere vilkårene for den begrensede autorisasjonen må fastsettes av Helsetilsynet.»

– Jeg har kommunisert det som står i vedtaket vårt, sier kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård i Statens helsepersonellnemnd.

Statens helsetilsyn er blitt forelagt kritikken fra advokat Fuglestein.

VG har også spurt hvorfor de ikke har kontaktet Benestad før de har konkludert med at hen ikke får praktisere privat, og spurt om de vil kontakte hen i den videre prosessen når de skal utarbeide vilkår for den begrensede autorisasjonen hen får som lege.

– Vi har ikke noen kommentar utover den vi har gitt tidligere, skriver kommunikasjonssjef Nina Vedholm i en e-post til VG, og viser til uttalelsen fra Myhr som er gjengitt lenger opp i denne saken.