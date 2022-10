1 / 2 Ronny Melbye (46) ble meldt savnet lørdag 1. oktober. Politiet går ut med navnet på savnede i samråd med hans pårørende. Ronny Melbye (46) ble meldt savnet lørdag 1. oktober. Politiet går ut med navnet på savnede i samråd med hans pårørende. forrige neste fullskjerm Ronny Melbye (46) ble meldt savnet lørdag 1. oktober. Politiet går ut med navnet på savnede i samråd med hans pårørende.

Ronny Melbye (46) fortsatt savnet: Politiet skjerper siktelse

Politiet mener Ronny Melbye (46) som ble meldt savnet lørdag er utsatt for dødelig vold og har siktet en bekjent mann han hadde tilhold hos. Mannen nekter straffskyld. Onsdag ettermiddag ble han varetektsfengslet i fire uker.

Ronny Melbye (46) ble meldt savnet lørdag og politiet har allerede gjennomført flere avhør og tekniske undersøkelser, blant annet hundesøk. De har også beslaglagt flere mobiltelefoner, som skal undersøkes.

Melbye, som fortsatt ikke er funnet, og som politiet nå mener at er død, hadde tilhold i boligen til den siktede mannen, sier politiadvokat Bente Bøklepp til VG. Det er foreløpig for tidlig å si om flere bodde på adressen, sier hun videre.







Både fornærmede Melbye og den siktede mannen er kjent for politiet fra før, og tilhørte et rusmiljø, ifølge politiadvokaten. Onsdag ettermiddag ble mannen varetektsfengslet i fire uker.

Skal ha fortalt om juling

Ifølge kjennelsen skal et vitne ha hørt den siktede fortelle han ga Melbye juling. Det skal også ha vært flere uoverenstemmelser mellom de to mennene, og alle spor etter Melbye ender et sted «nokså nær» siktedes bopel, skriver Trøndelag tingrett.

Politiet gjør fortsatt søk med bistand fra Sivilforsvaret. De har gjort flere elektroniske beslag, beslag fra boligen og undersøkt bankbevegelser. Per onsdag ettermiddag er det ikke funnet livstegn fra han, ifølge fengslingskjennelsen.

Politiadvokat Bøklepp vil ikke gå inn på hvorfor de mener at den mest sannsynlige hypotesen er at mannen har blitt utsatt for grov vold og nå er død.

– Den foreløpige etterforskningen tyder på at han mest sannsynlig er død. Alle spor av ham slutter ved siktedes bopel, der fornærmede hadde tilhold, sier hun.

Holder flere teorier åpne

– Hvordan har han forsvunnet derfra?

– Vi har flere teorier på det, men detaljer er for tidlig å gå ut med.

– Uoverensstemmelsen mellom dem, hva gikk den ut på?

– Jeg kan ikke si konkret hva den gikk ut på, men flere ting tyder på at det har vært en uoverensstemmelse dem imellom. En del av etterforskningen vi nå gjør er å kartlegge den og forholdet deres for øvrig, sier Bøklepp.

Nekter straffskyld

Den siktede ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag. Retten konkluderte at politiet har skjellig grunn til å mistenke siktede for å ha utøvd vold mot Melbye, som ennå er savnet, og ga politiet medhold i begjæringen om å fengsle mannen i fire uker. Trøndelag tingrett mener at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å påvirke vitner.

– Min klient nekter straffskyld og begjærer seg løslatt, sier siktedes forsvarer Kjell Myrland til VG. Mannen ble pågrepet mandag og satt i et flere timer langt avhør i går, tirsdag.

Han kan ikke kommentere saken utover det, fordi dokumentene i saken er klausulert.

Den siktede mannen ble først siktet for kroppsskade. Onsdag ble siktelsen mot ham altså skjerpet.

Politiet understreker at de fortsatt etterforsker saken ut fra flere mulige forklaringer om hva som kan ha skjedd med savnede Melbye, og ønsker gjerne tips i saken.