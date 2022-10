Ronny Melby (46) fortsatt savnet: Politiet skjerper siktelse

Ronny Melby (46) ble meldt savnet på lørdag. Nå skjerper politiet siktelsen for en mann til å gjelde grov kroppsskade med døden til følge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Opplysninger i etterforskningen gjør at vi nå mener det er grunn til å utvide siktelsen, sier påtaleansvarlig politiadvokat Bente Bøklepp i en pressemelding.

Ronny Melby (46) ble meldt savnet lørdag og politiet har allerede gjennomført flere avhør og tekniske undersøkelser, blant annet hundesøk. Tirsdag sa Bøklepp til VG at både savnede og siktede er kjent for politiet fra før og tilhører et kriminelt miljø.

Melby er fortsatt ikke funnet. Politiet gjør fortsatt søk med bistand fra Sivilforsvaret.

Årsaken til at de tirsdag siktet mannen for kroppskrenkelse, var at politiet hadde opplysninger om at det skal ha vært en uoverensstemmelse mellom dem i tidsrommet da savnede forsvant, sa Bøklepp da.

Nå er siktelsen altså skjerpet.

Den siktede vil fremstilles for varetektsfengsling klokken 13 onsdag.

Politiet understreker at de fortsatt etterforsker saken ut fra flere mulige forklaringer om hva som kan ha skjedd med savnede Melby, og ønsker gjerne tips i saken.