MISFORNØYD: Dan Yngve Jacobsen og Ingunn hagen har ikke bestemt seg om de skal påklage vedtaket til Riksadvokaten.

Odins foreldre om henleggelsen: − Nå står vi uten svar

Onsdag ble saken henlagt av statsadvokatene. Det synes foreldrene til Odin er feil avgjørelse.

Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet i over fire år. Nå har Statsadvokatene i Trøndelag henlagt saken.

– Vi er selvfølgelig skuffet og uenige.

Det sier Odins far, Dan Yngve Jacobsen, til VG etter at henleggelsen ble kjent onsdag formiddag.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold. Statsadvokaten skriver i en pressemelding onsdag at det mest sannsynlige hendelsesforløpet er at Odin havnet i sjøen.

– Vi hadde håpet på å få svar på hva som skjedde med Odin. Nå står vi uten svar. Politiet har konkludert med at han druknet, men vi finner ingen støtte i det i etterforskningsmaterialet, sier Odins far Dan Yngve Jacobsen.

Ikke overrasket

Dan Yngve og Ingunn fikk beskjed om statsadvokatens henleggelse i 10-tiden onsdag. Onsdag ettermiddag har de lest store deler av dokumentene, men ikke alt.

Henleggelsen var som forventet.

– Vi fikk vite for to dager siden at det skulle komme en avgjørelse. Ingen av oss var overrasket over avgjørelsen, selv om vi hadde håpet på et annet resultat. Vi får kanskje aldri vite hva som skjedde med Odin, sier Ingunn.

Foreldrene får ikke politiets teorier til å stemme. De føler politiet har bestemt seg for en teori, og i liten grad fulgt andre spor.

Les saken: Hva skjedde med Odin? (VG+)

FORSVANT: Odin André Hagen Jacobsen var 18 år gammel da han forsvant i 2018. Foto: Privat

– Vi kan ikke motbevise at han har havnet i vannet, men det har vært flere spor som har pekt i andre retninger. Noe har blitt undersøkt, mens det er lite interesse for andre spor. Det virker som politiet var fast bestemt på at Odin havnet i vannet. For oss gjenstår det mange ubesvarte spørsmål, sier mamma Ingunn.

Den siste sikre observasjonen viser Odin gå nedover Pir II i retning utløpet av Nidelven og mot Trondheimsfjorden.

Etter at han tar det siste skrittet ut av bildet ved havnen, er det ingen som vet hva som skjedde med ham.

Dager senere blir flere av Odins eiendeler, som passet, funnet i havnen.

– Når de ikke har funn som støtter teorien, gjør det situasjonen svært vanskelig for oss som foreldre i en stor sorgprosess. Det er en stor påkjenning at vi ikke vet hva som har skjedd med ham. Når politiet ikke har klart å begrunne antagelsen sin, og presentere funn som støtter det, blir vi sittende med en stor tvil og mange ubesvarte spørsmål, forklarer Ingunn.

Statsadvokaten: Kan anke

Ingunn og Dan Yngve føler ikke statsadvokaten har hørt på deres innspill. Selv har de gitt flere beskjeder om politiets antagelser.

– Det er frustrerende for oss at politiet vil avslutte etterforskningen. Vi hadde håpet på en mer selvstendig avgjørelse fra statsadvokaten. Vi har gitt mange innspill og korreksjoner til politiets antagelser. Dette har de i liten grad tatt hensyn til, avslutter foreldrene.

Statsadvokat Kaia Strandfjord sier til VG at Odin mest sannsynlig havnet i vannet. Om foreldrene vil klage på henleggelsen, har de også muligheten til det.

– Vi ser på det som høyt sannsynlig at Odin havnet i vannet. Han etterlot gjenstander på Pir II, og det er der den siste observasjonen av han var. Odin var også alene i tiden før han var på Brattørkaia. Om foreldrene ønsker så kan de klage til riksadvokaten. De kan fremsette sin kritikk der, sier hun.

Til Dagbladet påpeker Strandfjord at tips som kan ha hatt noe for seg, har bitt sjekket.

– De tipsene som har hatt en viss kvalitet, har ikke ført fram, men de har blitt behandlet. Hva som har skjedd, kan ikke vi si noe om, og vi konkluderer heller ikke noe rundt dette. Men mest sannsynlig har han havnet i sjøen.

Foreldrene til Odin har per nå ikke tatt stilling til om de skal påklage vedtaket til Riksadvokaten.