6. desember: Dette skjedde i natt

Natt til tirsdag fortalte barna til Kirstie Alley at moren har gått bort etter kreftsykdom.

Her er noen av det viktigste som skjedde i natt:

Kirstie Alley er død

Hevder Ukraina sto bak angrep i Russland

Flere branner ulike steder i Norge

Den prisbelønte skuespilleren døde av kreft. Hun ble 71 år gammel.

– Vi er lei oss for å fortelle at vår utrolige, flotte og kjærlige mor har gått bort etter en kamp mot kreft, som nylig ble oppdaget, skriver barna hennes i en uttalelse.

Hevder Ukraina sto bak

En ukrainsk tjenestemann hevder ifølge New York Times at Ukraina angivelig sto bak mandagens droneangrep på to militære flyplasser i Russland.

Ifølge tjenestemannen ble dronene sendt fra ukrainsk territorium. Minst ett av de to angrepene ble gjennomført med hjelp av spesialstyrker som befant seg nær militærbasen og som bisto med å guide dronene mot målet, uttaler tjenestemannen.

Tirsdag morgen har det kommet melding om det Russland hevder er et nytt droneangrep.

Flere branner

Mandag kveld og gjennom natten har det vært flere branner ulike steder i Norge.

Først brant et leilighetsbygg med fire leiligheter, så begynte det å brenne i et industribygg i Moss. I tilegg har det vært to bilbranner, en i Bergen og en på Ringerike.

Ingen personer ble alvorlig skadet i noen av brannene.