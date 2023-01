VISE SEG FREM: Oslo Håndverksdestilleri har fått trusler om bøter fra Helsedirektoratet.

Kaller alkoholloven «en kastrering» – ønsker rammer som ikke oppfattes som «idioti»

Norske alkoholprodusenter fortviler over det de mener er et overdrevet strengt regelverk rundt hva som skal regnes for reklame for deres produkter. Helsedirektoratet svarer at all positiv omtale på produsentenes plattformer blir regnet som promotering.

Norske bryggerier og destillerier trues med bøter på grunn av det Helsedirektoratet sier er ulovlig reklame på sosiale medier og på produsentenes hjemmesider.

Direktoratet har den siste tiden ført tilsyn med en rekke aktører og slår nå ned på ting mange produsenter frem til nå har trodd har vært lovlig.

Blant annet risikerer de straff dersom de åpner for at man på deres egne sosiale medier kan se innlegg der de har blitt tagget av utenforstående, fordi en positiv omtale av deres produkt ifølge loven er betrakte som reklame dersom produsenten selv videreformidler omtalen.

Det fører til at de nå ikke lenger på sine egne sosiale medier-profiler kan vise frem bilder de blir tagget i av andre.

Daglig leder i Oslo Håndverksdestilleri, Espen Tollefsen, kaller det «en kastrering»

– Det er nok en ting som gjør det vanskeligere for vår bransje å være til stede, siden vi ikke kan hindre bare én spesifikk type innlegg. Det er mange kommentarer vi blir tagget i, uten bilder og uten at jeg mener det er reklame, som dermed også vil bli fjernet.

– Alt skal tas

Men dette er ikke det eneste Tollefsen reagerer på. I 2020 ble Oslo Håndverksdestilleris gin «Vidda» kåret til verdens beste i en britisk kåring. Dette fikk positiv omtale i flere medier. Det syntes Tollefsen og co. var så stas at de la ut lenker til avisartiklene på sine hjemmesider.

Det endte med trussel om bot.

– Det føles jo litt rart. Vi får ikke lov til å fortelle at det finnes en liten norsk industri som er i verdenstoppen, sukker Tollefsen.

Han skulle ønske man kunne få lov til å vise stolthet for sine kvalitetsprodukter.

– Det er detaljnazismen som gjør at jeg reagerer. Alt skal tas. i stedet for at man kan gi noen rammer som ikke oppfattes som idioti.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Øyvind Giæver sammenligner det med en filmplakat der man har klistret på høye terningkast fra avisenes filmanmeldelser.

– Det blir vurdert som en promotering av produktet. En reklame for filmen. Det har ikke alkoholbransjen lov til fordi de har en økonomisk interesse av å fremme salg.

Giæver minner om at utgangspunktet er at reklame for alkohol i Norge er forbudt.

– Synes man det er urimelig så må man jobbe opp mot politikerne og Stortinget. Vi i Helsedirektoratet er lovpålagt å ivareta dette forbudet, forklarer han.

SPRIT: Espen Tollefsen lukter på noe av spriten som lagres i lokalet.

Flere utfordringer

Destilleriet konkurrerer med flere selskap i utlandet. Der er ikke reglene de samme, og dermed blir konkurransen enda hardere for selskapet, ettersom nordmenn lett kan se utenlandsk selskapers profiler på sosiale medier.

– Og det er enda mer håpløst. Sosiale medier er ikke stengt i Norge som det er i Kina og Russland, så alle i Norge kan lese hva de internasjonale brennevinsselskapene legger ut på sine sider. Her står de fritt til å legge ut akkurat hva de vil av bilder og historier helt ubegrenset av norsk lov. Det eneste vi kan ha kontroll på er det som vises på våre sider.

Oslo Håndverksdestilleri har også en bar tilknyttet til destilleriet som holder åpent for publikum hver andre uke.

På hjemmesiden har de hatt bilder av folk som sitter med glass, uten navn eller markedsføring, ved bordet for å illustrere.

Det har de også måtte fjerne som følge av bottrusslene.

Giæver i Helsedirektoratet forklarer at bilder av positive drikkesituasjoner regnes som alkoholreklame, og det er grunnen til at disse bildene må fjernes.

– Det er gitt unntak i loven for hva bransjeaktører kan legge ut på sine hjemmesider, men det har en ganske streng avgrensning, og gjelder nøktern omtale av produktene, forklarer avdelingsdirektøren.

800 eiere kan bryte loven

Ekeby Gårdsbryggeri har nesten over 800 eiere, men bare tre ansatte. De siste ukene alene har 300 nye aksjonærer tegnet seg.

De tolker alkoholloven slik at ingen med økonomisk interesse kan drive reklame. Dette har bryggeriet tatt opp med bryggeriforeningen.

Svaret var nedslående for daglig leder Finn-Erik Blakstad.

– Vi fikk beskjed om at vi er ansvarlige for hva de rundt 800 eierne legger ut i sosiale medier. Hvis en av disse legger ut noe som kan tolkes som reklame, så bryter vi loven, sier Blakstad til VG.

Øyvind Giæver i Helsedirektoratet avviser at Ekeby er ansvarlig for hva alle eierne legger ut på sine private kontoer.

– En alkoholprodusent vil normalt ikke holdes ansvarlig for alle småaksjonærers alkoholomtale, med mindre produsenten har oppfordret til eller videreformidler omtalen, eller det av andre grunner kan vurderes som en omgåelse av reklameforbudet, sier han.

Ikke fritt frem

Det betyr likevel ikke at det er fritt frem for de 800 å legge ut hva de vil. For selv om ikke bryggeriet blir straffet for hva som havner på private profiler, kan enkeltpersoner med økonomiske interesser – i prinsippet uavhengigav eierandel – i et alkoholprodukt i teorien selv bli straffet for å poste positiv produktomtale.

– Det hender jo at vi får konkrete tips i følger opp, så vi anbefaler bryggeriene å informere deleiere om at det er ulovlig å reklamere for produkter de tjener penger på, sier Giæver.

Daglig leder i Ekeby Gårdsbryggeri synes uansett regelverket er strengt:

– Disse som har aksjer i selskapet opplever ikke selv at de har en økonomisk interesse, men har gått inn i selskapet for å hjelpe til. Kart og terreng er ikke sammenfattende, sier Blakstad.

SOSIALE MEDIER: Eirik Volent i Snusboden ønsker debatt rundt reglene.

Ønsker debatt

Norges eneste tobakk og snusprodusent, Snusbonden, har også fått advarsel om bøter av Helsedirektoratet.

Etter tilsyn i september, så fikk de flere innspill om å fjerne innlegg i sosiale medier.

– Jeg oppfatter helsedirektoratet som konstruktiv og dyktige på kommunikasjonen, men noe bestemt i tolkningen av lovdata i forhold til sosiale medier, sier daglig leder Eirik Volent til VG.

Ifølge Volent legger ikke selskapet ut bilder av produktene sine. Bare innlegg som viser prosessen, plantene, gårdsbruket og hva de jobber med. De tagges derimot av kunder, noe som kan bli tolket som reklame dersom de ikke fjerner muligheten for at dette blir synlig på deres profiler.

– Vi ønsker kommunikasjon og debatt rundt dette. Det er veldig vanskelig å kunne stille med et tilbud og alternativ til utenlandske aktører, når det pålegges restriksjoner på aktivitet i sosiale medier som ikke betinges av landegrenser.

Eget ansvar

Helsedirektoratet opplyser til VG at det er alkoholaktørenes eget ansvar å sikre alt innhold på sosiale medier. En artikkel i VG fra tidligere januar gir feil inntrykk, sier Øyvind Giæver.

– Artikkelen i VG kan gi inntrykk av at Helsedirektoratet slår ned på privatpersoners ytringer om alkoholprodukter- og produsenter. Dette er ikke riktig. Det Helsedirektoratet vurderer som brudd på reklameforbudet, er bransjeaktørers videreformidling av innlegg som inneholder positiv omtale av alkoholaktørens produkter, eller alkohol generelt.

Avdelingsdirektøren fortsetter:

– Dersom en alkoholaktør velger å ha en profil i sosiale medier er det deres eget ansvar å sikre at alt innhold på profilen er i tråd med reklameforbudet. Dette kan de gjøre enten ved å slette taggede innlegg med alkoholomtale, eller ved å velge bort den funksjonen som gjør at slike innlegg vises automatisk på alkoholaktørens profil.