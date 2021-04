Regjeringen starter gjenåpningen på fredag

Den nasjonale skjenkestoppen oppheves og tometeren reverseres. Men ikke alle områder vil få merke lettelsene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Vurderingene av om vi kan starte gjenåpningen i Norge er gjort basert på smittesituasjon og sykdomsbilde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjon, forklarer statsminister Erna Solberg. Hun viser til at smittetallene nå er lavere enn før påske og at innleggelser i intensivavdelinger går ned.

Fra fredag reverseres derfor de strenge tiltakene som ble innført før påske. Det er altså gjenåpningsplanen trinn 1 som startes.

– Folk bør fortsatt begrense sosial kontakt, bør møtes utendørs, og ikke ha flere enn fem gjester hjemme, sier statsministeren. Dessuten oppheves den nasjonale skjenkestoppen, og tometeren blir reversert.

Fra fredag er det igjen én meter avstand som gjelder.

Det vil nå også bli tillatt med skjenking til klokken 22 – med fortsatt krav om matservering. I tillegg blir det mildere regler for arrangementer, der det nå kan være flere deltagere.

Statsministeren understreker samtidig at de nasjonale lettelsene ikke vil få betydning for alle – spesielt ikke områder med høyere smittetrykk og strengere tiltak.

Dette er i tråd med hva FHI og Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen. Trenden i den registrerte smitten nasjonalt er synkende, viser VGs oversikt. Tirsdag ble det registrert 648 smittetilfeller nasjonalt.

Dette er de nye tiltakene

Statsminister Erna Solberg sier under regjeringens pressekonferanse tirsdag at det er følgende tiltak som vil gjelde fra fredag 16. april - og dermed tar vi altså fatt på det første trinnet i regjeringens gjenåpningsplan.

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.

Skjenking til kl. 22, med krav om matservering

Private sammenkomster utenfor eget hjem: Tillatt med ti personer innendørs og 20 personer utendørs.

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner bør utsettes eller avlyses.

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter

Offentlige arrangementer kan samle inntil 100 personer innendørs når alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Utendørs kan inntil 200 personer samles. Dersom alle sitter på faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene, vil det være mulig å samle 600 personer ute, fordelt på tre kohorter, for eksempel på en fotballstadion.

På offentlige arrangementer innendørs uten faste sitteplasser er det mulig å samle maks 10 personer. Her gjøres det unntak for idretts- og fritidsarrangementer for personer under 20 år, der alle er fra samme kommune. På disse arrangementene er det mulig å samle 50 personer.

Fra i morgen, onsdag 14. april, vil den søknadsbaserte innreiseordningen utvides. Ordningen vil nå inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene. Dette gjelder uavhengig av bransje.

Trinn to

I det andre trinnes vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen.

Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler

For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger

For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

Skjenketiden utvides til kl. 24.00 og kravet om matservering fjernes

Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser

Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100

For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten

Reiser innenlands kan gjennomføres

Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet

Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre

Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet

Trinn tre

Her vil det kunne åpnes for lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles.

Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler

For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat

Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester

Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser

Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrensene

Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet

Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag

Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan coronasertifikatene kan brukes

Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring

Trinn fire

Her vil mye kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor.

Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må også regne med at det vil kunne være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

Innholdet i trinnene vil kunne endres blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen. Det kan også vise seg nødvendig å gå mer stegvis frem. Planen vil bli mer og mer konkret jo nærmere gjenåpningen vi kommer.