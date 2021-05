VURDERINGSGRUNNLAG: Leder i det regjeringsoppnevnte Holden-utvalget, Steinar Holden, mener regjeringen hadde godt nok grunnlag for å ta en beslutning da de mottok anbefalingen fra FHI om skjevfordeling av vaksiner. Foto: Berit Roald / NTB

Reagerer på treg avgjørelse om skjevfordeling: − Burde vært satt i gang tidligere

Regjeringen brukte to uker på å bestemme seg etter FHIs anbefaling om skjevfordeling. Lederen for Holden-utvalget mener regjeringen hadde godt nok grunnlag for å ta en beslutning da de mottok oppdraget.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hadde regjeringen bestemt seg da FHI leverte oppdraget, kunne skjevfordelingen skjedd en måned tidligere, sier smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm.

26. april leverte FHI sin anbefaling om å prioritere steder med mye smitte, og vektla at dette burde starte så raskt som mulig. Likevel sendte ikke regjeringen sin tilbakemelding med spørsmål i retur før 15 dager etter.

Onsdag denne uken kom beslutningen om skjevfordeling av vaksiner til landets kommuner.

– Det burde vært satt i gang tidligere, sier økonomiprofessor Steinar Holden, som er leder for det regjeringsoppnevnte Holden-utvalget. Det har vurdert samfunnsøkonomiske konsekvenser av pandemien.

– Effekten av en slik geografisk målretting ville vært sterkere om man hadde startet tidligere. Det kunne også vært kombinert med raskere gjennomføring av lengre avstand mellom dose en og dose to. Da ville langt flere kunne få tidligere beskyttelse ved dose en, sier Holden.

– Hadde godt nok grunnlag

Ifølge smitteverndirektør Bukholm kunne skjevfordelingen av vaksiner blitt satt i gang fra uke 19, som starter 10. mai, om regjeringen hadde kommet med en rask tilbakemelding da anbefalingen ble levert.

Grunnen til at det hastet med en rask beslutning var blant annet fordi Pfizer trenger beskjed om hvilke doser som skal hvor, to uker før de sender ut fra fabrikken. I tillegg må kommunene rigge seg.

FORSINKELSE: Skjevfordelingen kunne ha skjedd en måned tidligere hvis regjeringen hadde bestemt seg da FHI leverte oppdraget, ifølge smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen

Onsdag sa regjeringen at skjevfordelingen tidligst kan starte fra uke 23, altså fra 7. juni.

På spørsmål fra VG om hvorfor Helsedepartementet ikke iverksatte umiddelbart, har statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) svart at de ikke anså FHIs levering 26. april som fullstendig.

– Regjeringen hadde godt nok grunnlag for å ta en beslutning da de mottok oppdraget fra FHI, mener Holden.

– Som FHI påpekte, var dette også blitt utredet tidligere, og da fant man også at dette ville føre til færre døde og alvorlig syke i landet samlet sett, sier han.

– Hadde vært uansvarlig

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc mener det manglet vesentlige ting i FHIs anbefaling da den kom.

– Den første leveransen fra FHI var kun et delsvar om geografisk omfordeling, som FHI selv påpekte ikke var ferdig utredet. Blant annet viste ikke forslaget hva en slik omfordeling ville ha å si for fremdriften i vaksinasjon hos de kommunene som ville måttet avgi doser, sier han.

Regjeringen hadde derfor ikke et reelt beslutningsgrunnlag å ta stilling til, mener Korkunc.

– Anbefalingen om aldersrekkefølge etter at de over 45 år er vaksinert, og vurdering av om noen yrkesgrupper skulle prioriteres, var ikke med i dette delsvaret.

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) Foto: Lise Åserud

– Hvis dette har vært utredet tidligere, hadde dere ikke da et godt grunnlag for å ta beslutningen ganske raskt?

– Nei, blant annet fordi konsekvensene for de kommunene som må avgi doser ikke var utredet godt nok.

Korkunc sier at regjeringen valgte å ikke følge FHIs anmodning om en rask beslutning, fordi konsekvensene for rundt halvparten av landets befolkning ikke var utredet.

– Å gå for et forslag der de mulige fordelene var utredet, men så godt som ingen av ulempene var det, hadde vært uansvarlig. Regjeringen mente dessuten det var mest hensiktsmessig å se hele vaksinasjonsstrategien i sammenheng.

Tror det er forståelse for skjevfordelingen

Holden-utvalget har tidligere gått inn for at det burde være en geografisk skjevfordeling, og ment at man må bruke vaksinen mer effektivt.

– Det var nok en vanskelig vurdering å ta, det reflekterer jo dette. Men jeg er fornøyd med at man gjorde den endringen til slutt, selv om det hadde vært bedre om det hadde kommet tidligere, sier Holden.

Han synes det er interessant at de protestene som har kommet, som han har registrert, stort sett gjelder kommuner som mener de burde være med i omprioriteringen.

– Det ser ut til å være lite protester på selve prinsippet, så jeg tror det er en forståelse rundt omkring i landet om at det er viktig og riktig at vaksinene brukes der de får best virkning for landet som helhet.