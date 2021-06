INITIATIVTAGER: Vegar Nordmann Larsen ble rasende da et Pride-flagg ble revet ned i bydelen. Da kom han opp med en idé. Foto: Privat

Pride-flagg revet ned – bydel svarte med å henge opp hundrevis

Da et Pride-flagg ble revet ned i Drammen, fikk Vegar Nordmann Larsen nok og startet en innsamlingsaksjon. Fire dager senere er hele bydelen hans fylt med flagg.

Av Thea Rosef

Publisert: Nå nettopp

– Det er helt enormt, det mangler helt sidestykke, sier Vegar Nordmann Larsen.

Han er over seg av glede, og vanvittig stolt over bydelen sin – Åskollen i Drammen.

Men det var ikke tilfellet for noen dager siden.

En mann som hadde hengt opp Pride-flagg ved hjemmet sitt fikk noen skjellsord ropt etter seg, ifølge Nordmann Larsen. Som en støtteerklæring ble det hengt opp Pride-flagg på en plass i hjertet av Åskollen av Nordbylundes venner.

Bare noen timer senere ble det revet ned. Det gjorde Nordmann Larsen forbannet.

Delt ut flagg i fire dager

– Jeg tenkte at ikke faen om det skal bli resultatet. Så da opprettet jeg en Spleis, for å sørge for at den flaggstangen skulle ha flagg hele juni. Om det så må opp et nytt hver dag, sier Nordmann Larsen.

– Jeg allierte meg med en liten gruppe som består av både streite og skeive.

Pengene begynte å renne inn, og da kom ideen om å heller kjøpe inn flagg til hver enkelt.

– Da kunne de bare sende meg adressen, så kom jeg med flagg. I fire dager har jeg kjørt rundt og levert ut over hundre flagg. Det er rundt i barnehager, butikker, hos privatpersoner – overalt.

Til sammen har de nå kjøpt inn flagg for 18.000 kroner, og de har ikke tenkt til å stoppe med det. Nordmann Larsen sier at de som har tilgang på flere flagg, bare må tipse han.

Pride-flagg henger rundt i hele Åskollen:

Venninnen Ann-Mari Johansen er en av dem som har hjulpet til, og er stolt over initiativet.

– Vi har støvsugd hele Østlandet for Pride-flagg, sier Johansen.

– Som skeiv selv, er det fint å se at lokalsamfunnet slår ring om det. Det er ikke alle i Drammen som kanskje er like fan.

Plass til alle

Nordmann Larsen blir sint av tanken på at noen vil rive ned flagg som skal symbolisere at alle skal inkluderes.

– Det er så feil. Respekter at noen vil noe annet enn deg. Man må mene hva man vil, og man er kanskje uenige, men jeg forsvarer din rett til å mene det. Åskollen som bydel har vist at det er sånn vi vil ha det. Det har utløst et enormt engasjement, sier han, og legger til:

– Et helt lokalsamfunn har reist seg opp, og det er plass til alle uansett. Det er et veldig fint signal å sende, og spesielt til de unge.

Ifølge Nordmann Larsen er det vanligvis mye krangling og sleipe kommentarer i bydelens Facebook-gruppe, men dette har forandret seg de siste dagene. Nå er stemningen en annen.

– Til vanlig krangler folk om alt mulig rart, men nå kommer det ikke en eneste negativ kommentar.