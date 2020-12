INTENSIVBEHANDLING: Forskere har undersøkt helsehistorikken til de som døde. Foto: Gisle Oddstad

Norsk studie: 67 av 244 coronapasienter hadde ikke annen kronisk sykdom før de døde

Norske forskere har undersøkt kroniske sykdommer hos 244 coronapasienter som døde før sommeren. 67 hadde ingen registrert kronisk sykdom med antatt forhøyet risiko for alvorlig covid-19. Av 145 personer over 90 år som ble registrert smittet, døde halvparten.

– Internasjonal forskningen viser at det er de eldste som har høyest risiko for å dø, men at vi ikke alltid på forhånd kan si hvem som blir alvorlig syke. Alle kan bli smittet og syke. Man har ingen garanti selv om man er slank, ung og frisk. Etter hvert vil vi gjenta disse analysene, og så koble opp mot hvem som skal bli vaksinert, sier avdelingsdirektør Hanne Løvdal Gulseth ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet.

Hun og en gruppe leger fra FHI og Helsedirektoratet publiserte denne uken en artikkel i Tidsskriftet for Legeforeningen. Der analyseres sykdomshistorikken til alle covid-19 syke som døde de tre første månedene av pandemien.

COVID-KUNNSKAP: Norske forskere ledet av avdelingsdirektør Hanne Løvdal Gulseth ved Folkehelseinstituttet, analyserer risiko for død ved covid-19. Det er den alvorlige lungesykdommen som coronasmitten kan føre til. Foto: Folkehelseinstituttet

– Hjerte og karsykdommer

8412 smittede personer var registrert med coronasmitte i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) pr 31. mai. 244 coronapasienter døde mellom 12. mars og 29. mai. 92 av dem døde på sykehus. Det er detaljer om sykdomshistorikken til disse 244 pasientene forskerne har undersøkt. Prosjektet er et samarbeid mellom FHI og Helsedirektoratet for å skaffe mer kunnskap om pandemiens risikogrupper.

Dette er de norske funnene:

* Høy alder bekreftes som den viktigste risikofaktoren for alvorlig sykdomsforløp og død hos pasienter med covid-19.

* Mer enn halvparten av de døde hadde en hjerte- og karsykdomdiagnose.

* Hver femte hadde diabetes type 1.

* De fleste av de som døde hadde minst en underliggende kronisk sykdom.

– Primært har vi sett på forekomst av ikke-smittsomme sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og kronisk lungesykdom i denne gruppen, skriver forskerne. De har koblet data fra spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, informasjon om positive coronaprøvesvar og dødsfall fra Folkeregisteret.

Forskerne har også sett etter andre sykdommer som mage- eller tarmsykdommer, revmatiske og nevrologiske sykdommer og data om fedme.

– For noen kroniske sykdommer benyttet vi alle tilgjengelige data tilbake i tid, mens vi for andre gikk syv eller fem år tilbake i tid, avhengig av kunnskap om sykdomsforløp, skriver forskerne.

Av 8412 personer i Norge med påvist SARS-CoV-2 var 244 (2,9 prosent) registrert døde i Folkeregisteret ifølge en oppdatering 10. juni 2020. Median alder ved død var 85 år og 133 (55 prosent) var menn.

11 av de døde var under 60 år, det gir en dødelighet på 0,2 prosent. 20 døde var i alderen 60-69 år, som betyr en dødelighet på 2,1 prosent.

VG omtalte tidligere i høst foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret. De viste at ni av ti som døde av coronaviruset i de tre første månedene av pandemien, hadde en kronisk sykdom. I den nye studien har imidlertid forskerne studert de kroniske sykdommene legene mener er mest relevante for økt risiko for død ved coronasmitte. Da blir tallene noe annerledes.

Døde på sykehjem

92 av pasientene døde på sykehus. Undersøkelsen viser at de fleste av de eldste pasientene ikke ble lagt inn på sykehus, men døde et annet sted - de aller fleste på sykehjem.

26 av 31 personer under 70 år som døde etter coronasmitte, døde på sykehus. I pasientgruppen som ble undersøkt var det 76 pasienter over 90 år. Bare 16 av dem var innlagt på sykehus da de døde.

152 pasienter døde utenfor sykehus. 25 av dem hadde tidligere vært innlagt med covid-19, men var utskrevet fra sykehus da de døde. Femten av de 25 døde i løpet av de syv første dagene etter utskrivelse.

67 personer, mer enn en fjerdedel av de døde, er ikke registrert med tidligere kronisk sykdom eller tilstand.

Dette er kroniske sykdommene blant de døde:

* Hjerte- og karsykdom (55 %)

* Diabetes (21 %)

* Kreft (16,8 %)

* Lungesykdom (16,4 %).

CORONATEST: 402 nye tester var positive fredag. Foto: Gisle Oddstad

– Flere diagnoser

Covid-19 pasientene som døde på sykhus, hadde oftere flere diagnoser. Nesten 1/3 av de som døde på sykehus, hadde diabetes, de fleste hadde type 2.

Ingen av de døde under 80 år som døde i perioden før sommeren, hadde diabetes 1.

Fem av de døde hadde en sykdom eller tilstand som påvirket immunforsvaret. De fleste hadde tidligere gjennomgått transplantasjon.

VAKSINE: Det nærmer seg vaksinering og helsemyndighetene vurderer gruppene som skal vaksineres først. Foto: Gisle Oddstad

I artikkelen i Tidskriftet, skriver forskerne:

– Når vi inkluderte fedme, gastrointestinale, revmatiske og nevrologiske sykdommer, fant vi ytterligere elleve personer. Altså var det bare totalt 23 % (56 av 244) som ikke hadde en kronisk somatisk tilstand.

– Dette er forskning på pasienter som døde i den tidlige fasen av pandemien. Det er viktig å følge opp med nye analyser så som sykehusene får stadig mer erfaring med behandlingen. Vi vet ikke om det er en annen sykdomsprofil hos de som dør nå. Vi vet heller ikke hvordan dette vil bli fremover når vaksinene kommer. Derfor planlegger vi fortløpende analyser, sier Løvdal Gulseth.

Forskerne bak studien er, foruten avdelingsdirektør og lege Hanne Løvdal Gulseth fra FHI: Kirsten Gravningen, Helena Niemi Eide, Siri Eldevik Håberg fra FHI og Eyvind Helland, Knut Ivar Johansen og Inger Johanne Bakken fra Helsedirektoratet.

