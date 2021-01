FAST I SVERIGE: Peter Nordlander (66) synes det er en dårlig løsning å måtte bruke av ferien fordi norske myndigheters innreiseregler hindrer ham fra å pendle over grensen til jobben i Norge. Foto: Privat

Reagerer på at pendlere må ta ut ferie

Stengingen av grensene vil gjøre flere svenske grensependlere midlertidig arbeidsledig. Å ta ut ferie fordi man ikke kan reise til jobben, er en dårlig idé.

Publisert: Nå nettopp

Det mener svenske Peter Nordlander (66) som ukentlig pendler fra Karlstad til Kongsvinger som håndverker. Han har pendlet siden 1997.

Onsdag kom beskjeden om at Norge stenger grensene for å begrense risikoen for spredning av den muterte varianten av coronaviruset.

Det betyr at flere svenske grensependlere, som daglig tar seg inn i Norge for å jobbe, har to valg:

Enten får de ikke lenger komme inn i landet, og må bli i Sverige med den jobbrisikoen det er - eller så må de bli i Norge på ubestemt tid, uten å vite når de kan reise hjem til hus og familie.

Må ta ut ferie

Beskjeden fra Nordlanders firma da regjeringen besluttet å stenge grensene for utlendinger flest, lød at de arbeiderne som nå ikke velger å bli i Norge når grensen stenges, må ta ut ferie når de dermed ikke får reist inn i landet fra Sverige igjen. De ansatte ble imidlertid anmodet om å bli i Norge inntil videre.

– Selv har jeg en ferieuke planlagt neste uke, så det er ikke et «tilbud» som er aktuelt for min del. Nå spørs det om jeg blir straffet og uten lønn, eller må bruke opp mer ferie fra uke seks, sier Nordlander til VG.

Han mener regjeringen burde hoste opp ordninger for å følge opp problemene dette medfører for bedrifter og ansatte.

– De må finne en eller annen tilpasset støtte i denne situasjonen, sier Nordlander.

REAGERER: Karin Andersen (SV) mener det er kritikkverdig at konsekvensene av stengingen ikke er avklart. Foto: Trond Solberg

Flere grensependlere VG har vært i kontaktet med er blitt rådet til å ta ut ferie.

Dette har også vært et råd til arbeidsgiverne fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

– Når situasjonen er at man ikke kan motta eller levere arbeidsytelsen, må partene på bedriften se på hvordan begge parter kan bli minst mulig skadelidende. Noen kan finne løsninger gjennom avspaseringer, permisjoner, ferieavvikling eller lignede, skriver avdelingsdirektør og advokat Margrethe Meder (H) i NHO i en e-post til VG.

Vil endre reglene

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) sier det er uakseptabelt at ansatte må ta ut ferie fordi grensene stenger. Nå krever hun at regjeringen sørger for at enkelte grupper unntas innreiseforbudet.

– Det er ingenting som tilsier at det er grensependlerne som står for importsmitte. Dette tror jeg er den mest testede gruppen i Europa, de blir testet hver eneste uke. Vi har bedt regjeringen endre disse reglene straks, for dette gir ikke mening. Og hvis ikke de kan unntas denne grensestengingen, må det på plass kompenserende ordninger, sier Andersen.

Les mer om hvem som rammes av de nye reglene i faktaboksen:

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket: utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)

Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student. Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Bl.a. har følgende grupper adgang til innreise: Utlendinger som er bosatt i Norge

Utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

Helsepersonell fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og omsorgstjenesten Med andre ord er Peter Nordlander, som er EØS-borger, ikke er bosatt i Norge og har en jobb som ikke er samfunnskritisk, i gruppen som regjeringen nå ikke ønsker at skal komme inn i landet akkurat nå. Vis mer

PERMITTERTE KAN FÅ PENGER: Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan sier svenske dagpendlere kan søke om dagpenger hvis de blir permittert. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dersom svenske dagpendlere med norsk arbeidsgiver blir permittert i perioden de ikke kan reise på jobb, kan de søke om dagpenger fra Norge.

– Permitterte vil motta lønn fra arbeidsgiver fram til utløpet av arbeidsgiverperioden som er de ti første dagene av permitteringsperioden. Deretter vil de motta dagpenger hvis de innfrir inngangskravene til dagpengeordningen, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan.

NHO skriver imidlertid på sine nettsider at bedriften må ha en saklig grunn til å permittere.

– Forhold som kun knytter seg til den enkelte ansatte, som at vedkommende ikke kommer inn i landet, gir i seg selv ikke grunnlag for å permittere disse, skriver NHO.

For bedrifter som har mange ansatte som er bosatt i Sverige kan det derfor bli vanskelig å permittere.

– Arbeidsgiverne forsøker jo bare å hjelpe seg selv og ansatte når de foreslår ferie. I regelverket til myndighetene har det vel aldri vært permitteringsregler for innreiseforbud, og de som blir lidende er jo da de menneskene som får beskjed om at de ikke får komme på jobb, sier Trond Erik Grundt i Grensetjenesten.

Etter innreiseforbudet har Grundt og kollegaene fått mange telefoner fra fortvilte mennesker som ikke vet hva de skal gjøre.

– Tanken er bra og vi vil jo også få kontroll på smitten, men vi snakker om mennesker som bor en kilometer på utsiden av grensa, og som tilfeldigvis bor et sted hvor nærområdet strekker seg over to land. Det enkleste hadde vært om dagpendlerne hadde vært unntatt denne regelen, sier Grundt.

VG har forsøk å få kontakt med firmaet Peter Nordlander jobber i, men har ikke lykkes.