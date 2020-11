Slår alarm om sosiale medier: − Livsfarlig

Smarttelefonen og sosiale medier kan gjøre oss ulykkelige og øke sjansen for angst og depresjoner, mener psykolog Elke Rønningen.

– Psykiske vansker henger sammen med en opplevelse av tap av kontroll og følelsen av å miste sin egen påvirkningskraft. Det er nettopp det som er hovedproblemet: Vi streber etter sosial aksept og inkludering, men har ikke kontroll over algoritmen og de virtuelle tilbakemeldingene vi får, sier psykolog og coach Elke Rønningen.

– Særlig farlig for unge

Hun viser blant annet til flere studier og litteratur om avhengighet og ber nordmenn være mer bevisst på eget bruk.

– Sosiale medier gjør at vi mister autonomi, flyt og opplevelser i det virkelige livet, som igjen ville hjulpet oss til å takle motgang bedre. Det hele blir en selvforsterkende negativ spiral, sier psykologen, som mener foreldre må være bevisst på disse farene.

– Jo mer du tillater sosiale medier å ta fra deg kontrollen, jo større er faren for at du blir ulykkelig. Du kan bli deprimert, du kan få angst.

– Konsekvensene gjelder særlig for de unge, og særlig barn, som blir dratt inn i en verden som de ikke skjønner hvordan er laget. Det er livsfarlig, sier psykologen.

I 2018 spurte VG nordmenn om sine mobilvaner, og blant de under 30 år så svarte 64 prosent at de er «svært» eller «ganske» avhengig av mobilen.

– Overdose av skjermbruk under corona

Og under coronapandemien har det vært en kraftig trafikkvekst i mobildata, ifølge Telenor. Rønningen understreken viktigheten av å være bevisst på mobilbruken i den tiden vi nå er inne i.

– Coronaperioden har bidratt til at unge og voksne har blitt utsatt for en overdose av skjermbruk. Vi har kommet i en situasjon der vi snakker om å måtte skape skjermfrie lommer istedenfor lommer med skjermtid i en ellers skjermfri tilværelse.

KRITISK: Psykolog Elke Rønningen mener vi blir utsatt for en overdose av skjermbruk under corona. Foto: Faksimile: Debatten/NRK

– Når vi legger til hjerneforskningen og all kunnskapen vi har om fysisk aktivitet og helse, så sier det seg selv at dette er en ytterst skremmende utvikling, sier hun.

Også Hollywood har tatt detox-signalet og i Silicon Valley har det i lengre tid vært en trend at IT-sjefer og tech-gründere nekter barna sine skjerm og sosiale medier.

– Foreldre må få bedre kontroll på barnas skjermbruk og IT-bransjen må hjelpe dem, mener den tidligere produktsjefen i Google, Tristan Harris og tidligere Apple-sjef, Tony Fadell, som var med å designe iPoden og Iphonen og siden er blitt talspersoner for den nye antitech-bevegelsen.

Men hvorfor har det blitt slik?

