Nasjonale tiltak må vare i minst tre uker til

– Jeg håper vi om tre uker vil være i en situasjon som åpner for mer sosial kontakt under julefeiringen, sier statsminister Erna Solberg. Tidlig i 2021 håper hun vaksinering kan starte.

– Vi har fremdeles for høy smitte og et høyt nivå på smitten sammenlignet med for noen uker siden, sier statsminister Erna Solberg på regjeringens pressekonferanse.

Det er imidlertid for tidlig å si om smitteverntiltakene som ble innført i starten av november er tilstrekkelige. De må derfor vare i minst tre uker til, forklarer hun.

– Jeg håper vi om tre uker vil være i en situasjon som åpner for mer sosial kontakt under julefeiringen. Det vil uansett ikke være rom for å planlegge de store jule- eller nyttårsfestene i år, sier hun.

Først i neste uke vil regjeringen komme med klare råd for julefeiringen.

Håper å starte vaksinering tidlig i 2021

Det europeiske legemiddelkontoret anslo i forrige uke at to coronavaksiner kanskje kan godkjennes allerede i 2020: Pfizer / BioNtech og Moderna.

Det er hvis de faktisk viser seg å være effektive mot corona - og ikke minst trygge.

Nå kommenterer Erna Solberg for første gang når Norge da kan få vaksiner, hvis det slår til:

– Det er håp om at myndighetene i EU kan godkjenne en eller flere vaksiner i løpet av året. Det betyr forhåpentligvis at vi kan starte vaksineringen av prioriterte grupper allerede tidlig i 2021, sier hun på regjeringens pressekonferanse.

Dette skjer når en vaksine er klar Produsenten sender vaksinedosene ut til land som har forhåndsbestilt.

FHI tar imot dosene på sitt sentrallager.

FHI videresender dosene ut til din kommune og til sykehusene. FHI har anslått at det kan ta to til tre uker fra de får vaksiner på sitt lager til de første gruppene er vaksinert. Hvem disse første gruppene er, er ennå ikke bestemt. Vis mer

