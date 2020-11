Foto: Vidar Ruud

FHI: Ser tegn på regional oppblussing i Oslo og Bergen

I en fersk risikorapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) skriver de at smittesituasjonen i Norge er ustabil.

Smittespredningen i Norge har økt betydelig de siste ukene.

– Vi ser en begynnende regional oppblussing med raskt stigende insidens i Oslo-området og mange lokale utbrudd over hele landet. Situasjonen er ustabil, skriver FHI i risikorapporten som ble publisert torsdag.

FHI regner det som høy sannsynlighet for økt smittespredning lokalt og regionalt, og moderat sannsynlighet for økt smittespredning nasjonalt.

Folkehelseinstituttet er bekymret for at den norske epidemien skal følge samme utvikling som i andre europeiske land, nemlig en dramatisk, akselererende økning over noen få uker. De skriver at det er behov for betydelig innsats for å bremse spredningen.

– Nødvendig å justere tiltakene

Stadig flere kommuner opplever små eller større utbrudd som må slås ned, og i Oslo-området og Bergen er det ifølge vanskelig å bremse eller snu utviklingen.

– Det er derfor nødvendig å justere tiltakene allerede nå samtidig som man drøfter den overordnede strategien, skriver FHI i rapporten.

Det gjelder særlig tiltakene, men også ansvarsfordelingen mellom stat og kommune.

– Det er indikasjoner på at dagens smitteverntiltak ikke er nok til å holde viruset i sjakk. Det er derfor nødvendig å justere tiltakene allerede nå samtidig som man drøfter den overordnede strategien.

Like før rapporten ble publisert, varslet regjeringen ytterligere innstramminger i de nasjonale coronatiltakene.

– Bakgrunnen for denne anbefalingen er den betydelige epidemibølgen som nå skyller over Europa, og som truer Norge. Selv om situasjonen i Norge er betydelig bedre enn ellers i Europa, ser vi også her en rask økning i antall tilfeller.

– Representerer en stadig trussel

Dersom lokale utbrudd blir store som følge av forsinket oppdaging eller massesmittehendelser, vil smittesporingen bli veldig ressurskrevende.

Flere massesmittehendelser etter hverandre kan så raskt bringe epidemien ut av kontroll, heter det i rapporten.

– Dermed kan man gå mot en regional oppblussing. Vi ser tegn på dette i Oslo-området og i Bergen. Slike regionale situasjoner med stadig høyt nivå representerer en stadig trussel for spredning til andre deler av landet og stadig fare for lokale utbrudd i andre kommuner.

Publisert: 05.11.20 kl. 15:36

