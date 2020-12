Staten frikjent på alle punkter

HVORFOR VANT STATEN?

Høyesterett mener grunnlovens paragraf 112 ikke kan brukes som miljøorganisasjonene ønsket. For at paragrafen skal kunne brukes av retten må nemlig Stortinget ha forsømt pliktene sine på grovt vis . Det mener Høyesterett de ikke har gjort siden staten har iverksatt en rekke tiltak for å redusere utslipp.

Heller ikke Grunnlovens paragraf 93 og 102 eller Den europeiske menneskerettskonvensjonen er brutt, mener Høyesterett.