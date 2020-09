REAGERER: Oslo-beboer Julie Ilona Balas er blant dem som har sett forsøpling på T-bane-stasjoner – og la ut dette bildet på sosiale medier. Foto: Julie Ilona Balas

Munnbind slenger rundt: Ber myndighetene ta grep

Selv om det har blitt satt inn ekstra ressurser for å takle «munnbindstormen» i Oslo, ligger munnbind strødd – som ingen bør berøre. Helsedirektoratet tar selvkritikk.

Nå ber Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for avfalls – og gjenvinningsbransjen myndighetene om å rydde opp.

Det trengs tydeligere råd om hvordan smittefarlige munnbind skal håndteres, mener bransjen.

– Vi etterlyser bedre informasjon til befolkningen om riktig håndtering av brukte munnbind – i situasjoner der det ikke er mulig å følge anvisningen om å ta av og kaste munnbindet uten å røre det, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

Bekymret

Tidligere denne uken oppfordret byrådet i Oslo sterkt til å bruke munnbind på all kollektivtrafikk. Kommunen vurderer å innføre påbud om å bruke munnbind i situasjoner der man ikke kan holde én meters avstand.

– Vår bekymring består nå som myndighetene ber oss bruke munnbind i større grad, sier Lind.

Erfaringen deres er at så fort avfall havner på bakken rundt avfallsbeholdere, øker forsøplingen.

– Det kan fort skje med brukte munnbind som ingen har lyst til berøre mer enn nødvendig.

Munnbind og engangshansker antas å medføre 300.000 tonn ekstra søppel, viser beregninger fra Det nasjonale italienske instituttet for miljøvern og -forskning (Ispra).

Coronapandemien har allerede ført til et nytt miljøproblem for havet, der det florerer av munnbind og plasthansker på havets bunn.

Flere reagerer på forsøpling

Nå øker antallet henvendelser om forsøpling og munnbind til Avfall Norge.

I august advarte organisasjonen myndighetene om faren for økt forsøpling og usikkerhet rundt håndteringen av brukte munnbind.

– Vi er bekymret for at torv, parker, gågater med mer ikke er godt nok tilrettelagt for å følge Folkehelseinstituttets råd om smittevern, sier Lind.

LIGGER STRØDD: Disse bildene ble tatt onsdag på Stortinget T-banestasjon.

Vanskelig i praksis

Følger du instruksjonen fra myndighetene skal munnbindet tas av ved å kun berøre stroppen – så kaste det med én gang du tar det av.

Dette kan fort vise seg å være vanskeligere enn det høres ut som, mener bransjeforeningen, og peker på disse problemene:

Søppelkassene i det offentlige rom ofte ikke har stor innkast som gjør det enkelt å kaste uten å berøre.

Det kan være langt fra der man ønsker å ta av seg masken til nærmeste søppelkasse.

Søppelkasser i det offentlige rom ofte er fulle, særlig i helgene.

DIREKTØR: Cecilie Lind i Avfall Norge, bransjeorganisasjonen for avfalls – og gjenvinningsbransjen.

Øker kapasiteten

Sporveien, Oslos driftsselskap for kollektivtrafikk, har trappet opp med ekstra tømming av søppelkassene etter morgen- og ettermiddagsrushet.

– Vi har satt inn beredskap for å takle munnbindstormen, men fra tid til annen vil det ligge munnbind og slenge, sier Jan Rustad i Sporveien til VG.

Han fortsetter:

– All søppel er et problem, så det hadde vært fint om folk la seg mer i selen for å treffe søppelkassen.

– Viktig rutine

Munnbind som havner utenfor søppelkasser utgjør ingen stor smitterisiko så lenge man ikke tar på dem eller plukker dem opp, sier assisterende helsedirektør, Espen Nakstad:

– Men det ser selvsagt en viktig rutine at brukte munnbind kastes rett i søppelet.

HELSEDIREKTØR: Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Tar selvkritikk

Dersom det ikke er ledige søppelkasser i nærheten, kan du ta av deg munnbindet på en sikker måte og putte det i en plastpose, råder Helsedirektoratet.

– Dette bør vi kanskje beskrive bedre i informasjonsmateriellet som produseres, medgir Nakstad.

Helsedirektoratet tror det er mulig å kaste munnbind i de fleste vanlige søppelkasser i Oslo sentrum, men anbefaler å beholde munnbindet på helt til man kommer til en søppelkasse.

– Kommunen må selvsagt påse at søppel tømmes tilstrekkelig ofte dersom det fylles opp med munnbind.

Foto: APU GOMES / AFP

Viser til hverandre

Flere instanser VG har tatt kontakt med ønsker ikke å kommentere munnbindproblematikken.

Folkehelseinstituttet viser til Helsedirektoratet. Det samme gjør Helsedepartementet.

Klima- og miljødepartementet viser til kommunene, som er myndighet for forsøpling. Klima- og miljødirektoratet hadde ikke anledning til å svare på VGs torsdag.

Publisert: 25.09.20 kl. 13:41

