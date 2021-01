RISIKOFYLT: Innsatsleder i brannvesenet, Gøran Syversen, forteller om tøffe arbeidsforhold for de rundt 90 brannmannskapene som bistår i søket. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Søk etter savnede: − Det er et ugjestmildt område å jobbe i

GJERDRUM (VG) Det er en krevende jobb for mannskapet å søke etter savnede i skredet. – De gutta som er nedi der har en ganske tung jobb, sier innsatsleder i brannvesenet Gøran Syversen.

Mannskaper har det siste døgnet gjort bakkesøk etter savnede både dag og natt, etter at det ble mulig å bruke forsvarets brolegger for å ta mannskaper sikrere inn til skredområdet.

Søndag er det funnet ytterligere tre omkomne personer i skredet. Syv omkomne har til sammen blitt funnet.

Gøran Syversen, innsatsleder i brannvesenet, forteller at arbeidsforholdene er svært krevende.

– Det er ganske stor risiko med å jobbe med det her. Det er mye vrakdeler og det er et ugjestmildt område å jobbe i, sier han til VG.

Syversen forteller at mannskapet blir ivaretatt gjennom kollegastøtteordninger og debrifinger.

– De blir ivaretatt så godt det lar seg gjøre, sier han.

Foto: Jorgen Braastad

Må la områder «hvile»

Spesialtrente hunder har vært et viktig bidrag i søksarbeidet. For at de skal kunne gjøre en så god jobb som mulig, bør det ikke ha vært mennesker i området like før de skal gjøre søk.

– Hvor ofte må dere la et sted «hvile»?

– Det er litt variabelt. Hvis de finner et stort område som er interessant, så gjør de seg ferdig med det. Men hvis det er litt stillstand, kan vi trekke dem ut og la stedet hvile. Vi får mye bedre markering fra hundene hvis de ikke er forurenset av oss med lukt.

Syversen sier at det er vanskelig å si hvor stor del de har gjennomsøkt av områdene som de antar at det er mulig å overleve.

Foto: HELGE MIKALSEN

Rundt 90 mannskaper bistår i søket

Det er mannskaper fra Nedre Romerike, Bergen, Trondheim og Oslo som bistår i søket som pågår nå.

– I tillegg har vi mange mannskaper som støtter disse. Så vi har rundt 30 i gropen og i hvert fall det dobbelte utenfor, som er med som støtte. Da har vi har fått inn fra flere brannvesen også, ikke minst fra Øvre Romerike, sier Syversen.

– Hvordan er det for dere fra Nedre Romerike å jobbe lokalt på en så stor katastrofe?

– Det er jo spesielt. Det er jo uvant for oss også, med en så stor hendelse.

Syversen forteller at de har erfaring med skred, siden de er i et skredutsatt område. Men ikke skred av dette omfanget.

– Det er det ingen som har, sier han.