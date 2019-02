Bodde med Tinder-svindleren: – Sa han jobbet som hemmelig agent

I oktober 2013 satt Brigita Staskeviciute (36) på første klasse på Singapore Airlines sammen med Tinder-svindler Simon Leviev (28). Da ante hun ikke at hun senere kom til å anmelde ham for identitetstyveri.

Publisert: 23.02.19 10:17







Tilbakelent i en skinnstoler, smilte og lo de to under flyvningen til Tokyo. Med champagneglass foran seg, fotograferte de seg selv og hverandre omgitt av den fremste luksusen som tilbys av det som i flere år er kåret til verdens beste flyselskap.

– Her kan vi lage middag til hverandre. Du vet, det er skikkelig høy og fin standard her, lo Leviev.

Fem år senere sitter Brigita Staskeviciute (36) på Hotel Grand Park i Kensington i London. Hun er en av en rekke kvinner som har meldt seg etter at VG sist helg kunne avsløre hvordan Leviev har forført og svindlet kvinner rundt om i Europa for millioner.

Hun leser høyt fra det hun opplever som et trusselbrev.

Brigita forteller at hun fikk brevet fra ekskjæresten og Tinder -svindleren Simon Leviev, da han satt i fengsel i Finland.

Brigita Staskeviciute forteller at hun fortsatt har vanskeligheter med å stole på folk, etter at hun ble bedratt av Leviev. Foto: Kristoffer Kumar

Et håndskrevet brev, datert 9. oktober 2016: «Hei, Brigita. Jeg håper du har det bra. Dette er mister X, eller Simon». «Fra 19 uker i dag, vil jeg bli en fri mann. Du tror du kjenner meg, det gjør du ikke».

«Jeg har folk overalt, vi er overalt og hvor som helst, du vet hvor mektige vi er. (...) Du kan ikke stoppe meg. Jeg er loven, jeg er over loven. (...) Stopp med alt, og bare la det være. For deg, tenker jeg at det denne gangen er et brev, neste gang kan det være noe annet. Ikke ødelegg livet ditt», skrives det i brevet.

Da Brigita først møtte Simon Leviev på Valentinesdagen i 2012, og han utga seg for å være en hemmelig agent, visste hun ikke at Leviev senere skulle bli en dømt og etterlyst bedrager.

Og hun en av hans ofre.

– Jeg har vært redd. Nå vil jeg bare, en gang for alle, bli ferdig med dette, sier Brigita til VG i dag.

Samboere i to år

VG kunne lørdag avsløre hvordan Tinder-svindleren Simon Leviev har forført og svindlet en rekke unge kvinner for millioner, og er på rømmen fra politiet i flere land.

Han møter kvinnene på datingapper som Tinder. Deretter sjarmerer han dem med reiser i privatfly, luksushoteller og dyre middager. De tror de dater en velstående forretnings­mann, men andre kvinner han har lurt, betaler for luksusen, som i en Ponzi-svindel.

VG har gjort gjentatte forsøk på å få Leviev i tale, uten å lykkes. Hans israelske advokat sier han har mistet kontakten med sin klient, som nå etterforskes i en rekke land.

Brigita er fra Litauen, men har bodd i London siden 2003. Nysingel i 2012 ser hun Simon Leviev på Match.com. Hun forteller at han presenterte seg som Mordechay Nisim Tapiro, at han jobbet som pilot – og som hemmelig agent for den israelske etterretningstjenesten Mossad.

– Det tente nysgjerrigheten min. Han var veldig hemmelighetsfull.

Et halvt år senere blir de kjærester. Et halvt år til går, og han flytter inn til henne.

– Han tok meg med på fly på første- og businessklasse, og sa til meg: «Du kan ikke jobbe, for da får du ikke flydd og vært sammen med meg», sier Brigita.

Dette kortet fikk Brigita av Simon Leviev på Valentinsdagen. Foto: Privat

Skal ha tatt opp millionlån

Mens Simon Leviev forsikret Brigita om at han hadde kontroll, skal Leviev ha begynt tegne kredittkort i hennes navn.

– Han visste alt om meg, og noen av bankene ba ikke om foto-ID eller signatur, bare informasjon om hvor mye jeg tjener og hvor jeg bor. Simon løy åpenbart om hvor mye jeg tjente, og fikk høyere kreditt, sier hun.

– Innså at alt var svindel

– Jeg konfronterte Simon, men han sa at han visste hva han gjorde, og at han skulle betale tilbake alt – og det dobbelte. Jeg tenkte: Mannen ville vel ikke bodd hos meg hvis han løy.

I 2014 forsto hun at noe var galt. Det var for mange kredittkort, for mange brev i posten.

– Han hadde bagasjen sin pakket i flere måneder før han flyttet. Han kom til meg sjeldnere og sjeldnere. I november 2014 sa Simon at han flyttet til Bangkok, og ba meg komme for å treffe ham. Det var da jeg innså at alt var svindel, sier Brigita.

Brigita Staskeviciute (36) forteller om livet med Simon Leviev i to år. Da han møtte henne, utga han seg for å være Mordechay Nisim Tapiro. Foto: Kristoffer Kumar

Bruddet

Bangkok, november 2014: Brigita åpner kjøleskapet til Simon Leviev i en leilighet i hovedstaden. Leviev har fortalt at han ikke drikker alkohol, men nå er kjøleskapet fullt av det.

Brigita spør hvorfor, men han smiler bare tilbake, forteller hun.

– Da forsto jeg at noe var galt. Han føltes ut som en helt annen person enn han jeg hadde møtt før, forteller hun.

Leviev går i dusjen, og hun plukker opp hans ulåste telefon, husker hun.

– Da så jeg alle Tinder-meldingene som kom inn fra så mange jenter. Jeg forsto at dette er noe massivt større enn penger og kort, det er noe med kvinner.

Simon Leviev utga seg for å være sønn av «diamantkongen» Lev Leviev. Egentlig er han en svindler, som VG har jaktet på i et halvt år. Vi fant ham i München – på et av Europas mest fasjonable hoteller. Foto: Tore Kristiansen Foto: Tore Kristiansen

Hun dro rett til flyplassen den mandagen, og har aldri sett Simon Leviev siden.

Brigita anslår at hun satt igjen med en regning på rundt en million norske kroner etter forholdet til Leviev.

Hun sier hun ikke først og fremst er fortvilet over pengene, men sliter med følelsene og utryggheten hun tror hun vil bære med seg resten av livet.

Anmeldte

– Da jeg kom tilbake til London, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre: Skal jeg fortelle dette til noen? Drømmer jeg?

Leviev skal ha beordret henne til å slette alle meldinger og e-poster, ikke prate med noen eller gå til politiet.

Først i januar 2017, etter brevet Brigita skal ha fått fra Leviev i fengslet, anmeldte hun ham for identitetstyveri. Ifølge Brigita, har politiet henlagt saken.

– Hvorfor tok det så lang tid før du anmeldte ham?

– Selv om Simon dro fra England, så tenkte jeg at han hadde folk her, og om jeg gjorde noe galt ville han finne det ut ...

Brigita tar en pause før hun fortsetter:

– Jeg vet ikke, jeg har familie. Hvis de bare var meg, ikke familien, ville jeg anmeldt ham med en gang. Jeg var redd.

«Action Fraud» har ansvaret i Storbritannia for å gi råd rundt og forebygge svindel og cyberkriminalitet. De etterforsker ikke saker selv, men kan videresende saker.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt denne saken og den er blitt registrert, skriver Tom Keating ved London-politiet til VG i en e-post og viser til at saken gjelder identitetstyveri.

Da hun leste VGs artikkel, ble Brigita redd igjen – og tok kontakt med det norske offeret Cecilie Fjellhøy.

– Alle følelsene kom tilbake. Det verste er ikke pengene. Det er følelsen av å bli emosjonelt misbrukt. Jeg tror jeg kommer til å være preget av dette for resten av livet.