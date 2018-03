UTVISER AMBASSADØR: Utendriksdepartementet utviser en russisk ambassadør etter nervegiftangrepet i mars. Her fra den russiske ambassaden i Norge. Foto: Frode Hansen/VG

Norge utviser russisk diplomat

Publisert: 26.03.18 18:48 Oppdatert: 26.03.18 19:41

En rekke europeiske land og USA har valgt å utvise russiske diplomater etter giftangrepet mot den tidligere spionens Sergej Skripal og hans datter Yulia. Sist ute er Norge, noe Russland-ekspert mener vil påvirke forholdet til Russland negativt.

Mandag ble det klart at USA utviser 60 russiske diplomater som en reaksjon på nervegiftangrepet i mars.

Storbritannia utviste 23 russiske diplomater som følge av angrepet de mener Russland står bak, og britiske myndigheter gikk torsdag ut og oppfordret andre EU -land til å gjøre det samme.

– Må få konsekvenser

Mandag kveld skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding at Norge utviser én russisk diplomat.

– Dette er første gang kjemivåpen er brukt på europeisk jord siden andre verdenskrig. En slik hendelse må få konsekvenser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i pressemeldingen.

Canada utviser fire diplomater, Ukraina 13, Danmark sender hjem to og Sverige og Finland utviser én hver.

Ifølge Storbritannias statsminister Theresa May vil over hundre russere fra 18 land utvises totalt. Sky News skriver at May hevder at over 130 mennesker kan ha blitt utsatt for nervegift i den britiske byen Salisbury.

Hun sier at Underhuset har bevis for at Russland har etterforsket måter å distribuere nervegass for snikdrap.

Norge har lenge samarbeidet med Russland, spesielt i nordområdene, og er blant landene i Europa som har gått forsiktig fram overfor russerne. Som NATO-land er imidlertid Norge bundet til å vise solidaritet og støtte til en nær alliert, i denne saken Storbritannia.

– Forholdet påvirkes negativt

Direktør i velferdsforskningsintituttet NOVA og Russland-ekspert, Iver B. Neumann, forteller at det er flere grader av å vise misnøye mot en stat på. Å utvise en diplomat er en av de sterkere sanksjonene.

– Det som skjer er at det går brev fra 7. juni-plassen til den russiske ambassaden hvor det står at NN er persona non grata, eller personen ikke ønsket. Da må vedkommende pakke snippesken og dra. Et viktig punkt er hvilket nivå personen er på, jo lavere nivå, jo mindre er reaksjonen, forklarer han.

Neumann slår fast at forholdet mellom Norge og Russland blir påvirket negativt.

– Det er hele vitsen. Man vil markere at dette liker man ikke. Det er opp til russerne hvordan de vil svare. Problemet med det Russland har gjort, ved å drepe mennesker på fremmed jord, er at det setter i gang en reaksjonskjede.

– Uansett hvordan dette går så skal vi snakke med russerne. Ingen er tjent med en situasjon hvor vi ikke snakker sammen i det hele tatt, sier Neumann.

Ble forgiftet

66 år gamle Sergej Skripal ble dømt av russiske myndigheter for å ha spionert på sine egne i 2006. Han ble 4. mars funnet bevisstløs sammen med sin datter på et kjøpesenter i England. De ble forgiftet med nervegift og forsøkt drept , ifølge britisk kontraterrorpoliti. Tilstanden deres er fortsatt kritisk

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at de står bak. President Vladimir Putin har avfeid anklagene som «fullstendig visvas».

