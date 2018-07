I IRAN: Bahareh Letnes (28) la denne uken ut flere bilder av seg selv og Per Sandberg på ferie i Iran. Foto: Skjermdump Instagram

Tidligere iransk ambassadør om Sandbergs Iran-ferie: – En statsråds reiser er aldri privat

Publisert: 30.07.18 05:51

NYHETER 2018-07-30T03:51:06Z

Fiskeriminister Per Sandberg vil ikke svare VG på spørsmål om hans Iran-reise eller forhold til den norsk-iranske fiskerigründeren. – Sørgelig, sier norsk-iranske Perviz Khazai om Sandbergs Iran-engasjement.

Tidligere ambassadør ved den iranske ambassaden i Oslo og Iran -kritiker, Perviz Khazai, sier han og flere i det norsk-iranske miljøet reagerer på det de opplever som et sterkt Iran-engasjement fra Sandberg.

Det gjelder også det fiskeriministeren omtaler som sin private ferie til den islamske republikken. Her ferierer han sammen med Bahareh Letnes (28), som eier et enkeltpersonforetak innen eksport av fisk og sjømat.

– Han kan ikke bare sitte der og kose seg med god iransk mat, og samtidig lukke øynene for det fascistiske regimet. Det provoserer oss norskirakere som kjemper for frihet, sier han.

Iran ville møte fiskeriministeren på ferie

Ifølge DN har Iranske myndigheter henvendt seg til Sandberg med en forespørsel om å møte statsråden under hans ferieopphold.

VG har ikke fått svar på om norske myndigheter var kjent med denne reisen eller om det har vært tilfeller av møter med iranske myndigheter, næringslivsaktører eller organisasjoner på denne reisen.

Sandberg har ikke svart VG på telefon, men skriver i en e-post at:

– Jeg er på feriereise. For øvrig har jeg ingen kommentar til VGs ønske om innsyn i mitt privatliv.

– En statsråd på ferie er ikke privat

Khazai godtar derimot ikke premisset om at reisen til Sandberg er helt privat:

– Jeg vil ikke blande meg inn i hans privatliv, men det sender et uheldig signal. Hadde det vært en vanlig mann er det én ting, men Sandberg er statsråd, og hans reiser er ikke private, sier han.

I 2016 sto Sandberg i spissen for en reise med opp mot 100 næringsaktører til Iran. Målet var å øke interessen for norsk laks i landet.

Sandberg har også deltatt på et møte for oppstart av en venneforening mellom Iran og Norge, samt en nyttårsfeiring i regi av den iranske ambassaden i år. På begge arrangementene deltok også Letnes.

På et bilde hun har lagt ut på sin åpne Instagram-profil, står de to sammen under nyttårsfeiringen.

Nærings- og fiskeridepartementet svarer VG at Sandberg ikke deltok som statsråd.

– Sandberg har selv deltatt på Nouruz (privat) og Iransk nasjonaldagsfeiring. Han deltok som første nestleder i FrP på et møte hvor man vurderte oppstart av venneforening Iran/Norge, skriver kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel.

– Letnes har ikke fulgt Sandberg på noen møter eller reiser knyttet til Nærings- og fiskeridepartementet, eller politisk relaterte reiser eller møter knyttet til hans virke som fiskeriminister, fortsetter han.

Departementet påpeker at Sandberg ikke har hatt noen relasjon til selskapet Letnes driver.

Den tidligere ambassadøren ønsker ikke å spekulere om Sandbergs forhold til den norsk-iranske fiskerigründeren, men fordømmer enhver relasjon med regimet.

– Det er et fascistisk regime som misbruker islam, og står skyldig for tusenvis av drap. Det er sørgelig at vår kjære statsråd bruker ressurser på dette.

– Er det ikke Sandbergs jobb å sikre gode handelsavtaler med Iran?

– Jeg mener han heller burde legge bort de planene og ta avstand fra regimet, sier han og viser til sanksjoner fra USA som allerede vanskeliggjør iransk handel.

Også fra eget parti har det tidligere kommet kritikk.

– Som medlem av et regjeringsparti, har ikke jeg fått informasjon om hvorfor vi skal ha så tett kontakt med Iran. Uten en forklaring, er jeg imot det, sier Christian Tybring-Gjedde (Frp) til Nettavisen .

– Jeg ser ikke nødvendigheten for at man skal ha denne typen relasjon med terrorregimet Iran, sier norskirakeren Mazyar Keshvari (Frp) til samme avis.

Ingen av dem ønsker å utdype noe overfor VG.

Leirstein: – Ønsker Per god ferie

VG har i vært i kontakt med en rekke profilerte Frp-politikere, som ikke ønsker å kommentere saken.

Frp-kollega Ulf Leirstein er derimot mer snakkesalig, og forsvarer Sandbergs ferievalg.

– Han må da få reise til akkurat hvilket land han vil, det betyr ikke at han er enig med alt i landet. Som Trump-fan er jeg glad i USA, så registrert jeg at mange andre nordmenn reiser til USA uten å nødvendigvis støtte Trump, sier han.

Letnes, som Sandberg ferierer sammen med ble ifølge Adressa tvangsutsendt fra Norge i 2008, etter tre avslag på sin asylsøknad. Hun fryktet å bli tvangsgiftet. Da Iran nektet henne innreise, fikk hun derimot bli værende i Norge.

– Nå reiser Sandberg på ferie med henne tilbake i hjemlandet. Står det i stil med Frps asylpolitikk?

– Her er det jo snakk om tvangsekteskap, hun har ikke flyktet fra regimet. Som norsk statsborger kan hun jo reise hvor hun vil i verden, sier han.

– Også Frp-ere kan omgås asylsøkere, legger Leirstein til.

Statsministerens kontor: – Sandberg må selv vurdere habilitet

Lørdag ville ikke Statsministerens kontor gå inn i dialog mellom deres kontor og departementene, på spørsmål fra VG om Sandbergs reise var kjent for statsministeren.

Etter en purring om hvorvidt statsministeren mener Sandbergs relasjon til Letnes selskap, samt ferien til Iran, svarer kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter følgende:

– Per Sandberg har opplyst at han er på privat ferie i Iran. Når det gjelder habilitet, så er det den enkelte som selv må gjøre disse vurderingene når man har en konkret sak til behandling, og be om råd fra sitt embetsverk når det er nødvendig, svarer kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter.