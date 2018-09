IRONI: Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov (til venstre) postet mandag et Facebook-innlegg der han ironiserer over Russlands protest mot behandlingen av russeren som i helgen ble pågrepet for spionasje mot Stortinget. Foto: Jørgen Braastad

Frode Bergs advokat harselerer over russiske anklager

Frode Bergs russiske advokat tegner et dystert bilde av hva som venter den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev – dersom norske myndigheter velger å behandle ham slik russerne behandler Frode Berg.

Publisert: 25.09.18 11:34 Oppdatert: 25.09.18 12:01

Den russiske 51-åringen ble lørdag varetektsfengslet i to uker, siktet for spionasje etter at han ble pågrepet på Gardermoen fredag kveld. I en skarp, diplomatisk protest anklager Russland norske myndigheter for «spionmani», og hevder kampanjen mot Russland nå inntar «motbydelige former».

I et innlegg på Facebook går Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov langt i å antyde at russiske myndigheter nå får smake sin egen medisin.

– Frode Berg har, etter at han ble pågrepet av FSB i Moskva i desember i fjor, fått dyrekjøpte erfaringer med denne «Spionmanien» i norsk-russiske relasjoner. Jeg synes det er riktig å dele denne erfaringen med våre konsulære tjenester slik at de på forhånd vet hva de vil møte hvis det samme skulle skje med motparten, skriver Novikov.

Mikhail Botsjkarev er foreløpig varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll. I innlegget beskriver Novikov hva som ville ventet den spionsiktede russeren dersom han hadde blitt underlagt det samme, strenge soningsregime som Frode Berg.

– Representanter fra ambassaden vil kun få lov til å besøke Botsjkarev annenhver uke, de vil kun kunne snakke på norsk via en polititolk og i nærvær av norske fengselsansatte. Han får kun mulighet til å dusje en gang i uken. Han kommer til å ha en TV i cellen sin der det døgnet rundt kun vises norske talkshow, og programmer om ukrainsk fascisme, skriver Novikov.

– Botsjkarev ville få forbud mot all mulig kontakt med familien, enten det er kone eller barnebarn. Har får ikke noen bøker og blader på russisk. Hvis en advokat gir ham bøker eller magasiner på engelsk, vil de bli sjekket i hemmelighet i månedsvis, og til slutt vil det ende med at han likevel ikke får tilgang til dem, heter det i Facebook-innlegget.

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, kommenterer innlegget til sin russiske kollega slik:

– Novikov oppsummerer behandlingen av Frode Berg og antyder at så langt har ikke russiske myndigheter mye å klage på når det gjelder behandlingen av mannen som akkurat er pågrepet.