MINNES: Fredag formiddag gravlegges Janne Jemtland (36) fra Veldre kirke i Ringsaker. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Janne Jemtland stedes til hvile

Publisert: 26.01.18 10:00

NYHETER 2018-01-26T09:00:37Z

BRUMUNDDAL (VG) Familie, venner og bygdefolk tar klokken 11 i formiddag farvel med tobarnsmoren Janne Jemtland (36) i Veldre kirke i Brumunddal.

Et minnefond etter avdøde Janne Jemtland er nå opprettet for å ivareta økonomien til hennes to etterlatte mindreårige sønner.

– Det viktigste nå blir veien videre for guttene, sier Jannes storebror Terje Opheim til VG.

Broren har selv opprettet fondet i Jannes navn. På sin Facebook-profil oppfordrer han folk som ønsker det, til å betale inn penger til en oppgitt bankkonto.

Mange vil bidra

«Hei alle sammen. Først vil jeg takke for all støtte og omtanke vi har fått i den vanskelige tiden, den har vært enorm! Mange har spurt om å bidra, og nå har vi laget et minnefond som folk kan bidra til guttenes fremtid. Håper så mange av dere kan dele og like dette innlegget, på forhånd takk», skriver han.

Janne forsvant fra hjemmet i Brumunddal natt til 29. september. Hun var savnet i 15 dager før hun etter ektemannens anvisninger ble funnet død i Glomma. Ektemannen (46) er pågrepet og siktet for forsettlig drap på henne.

Takker for omsorg

Ektemannen er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han erkjenner ikke straffskyld for forsettlig drap, men han har knyttet seg til situasjonen som førte til at Janne Jemtland døde.

Få oversikt: Drapssaken i Brumunddal

I invitasjonen til fondet takker familien for støtte og omsorg:

«Formålet med fondet er å støtte Jannes to sønner gjennom oppveksten og etableringsfasen. Familien takker på det varmeste for all støtte og omsorg de har fått i en vanskelig tid. Mange har tatt kontakt med familien med ønske om å bidra til guttenes fremtid.»