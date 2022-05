Les dagens VG her!

Leder Mette Nord i Fagforbundet (LO) skisserer hvordan de fremtidige pensjonene kan bli. Du kan måtte bidra, gjennom lavere lønnstillegg.

Publisert: Nå nettopp

I årets utgave av den omfattende eiertilfredshetsundersøkelsen AutoIndex er det to bilmerker som opplever et markant fall i graden av fornøydhet, og to som fosser opp på listene.

En amerikansk 31 år gammel mann er dømt for å ha knivstukket sin fraseparerte norske kone over 20 ganger i fjor vinter.

Eline (27) overlevde på mirakuløst vis de omfattende skadene hun ble påført.

Og bak Danmarks nye tennisyndling, står en sterk mor. Holger Rune (19) kan bli enden på Casper Ruuds (23) French Open-eventyr.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!