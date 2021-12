CHILES NYE PRESIDENT: Gabriel Boric vant søndagens valg i Chile.

Mandag 20. desember: Dette skjedde i natt

Chile har fått sin yngste president i moderne tid.

Av Roy Kvatningen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Her er en kort oppdatering på det viktigste som har skjedd i Norge og verden i natt:

Det ble registrert 3022 nye smittetilfeller i Norge siste døgn. Dette er 1713 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, og 600 færre enn forrige søndag.

Raymond Johansen var isolert i ti dager etter at han ble omikron-smittet. I et intervju med VG forteller han om feber og svette, samt at han mistet «mesteparten av lukt og smak».

I Chile vant 35 år gamle Gabriel Boric presidentvalget. Den tidligere studentaktivisten beseiret høyrepopulisten José Antonio Kast. Boric blir den yngste presidenten i Chile i nyere tid.

En bilfører uten gyldig førerkort ble stanset av politiet på E18 ved Larvik klokken 01.40 natt til mandag og anmeldt. Så kjørte han videre. Klokken 02.04, altså bare 24 minutter senere, ble han tatt av politiet igjen. Da ble skiltene beslaglagt.

USAs president Joe Biden er ifølge CNN rasende på senator Joe Manchin etter at sistnevnte ut av det blå konstaterte at han ikke lenger vil forhandle om Bidens prestisjeprosjekt «Build Back Better».