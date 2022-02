Ekspert om invasjonen: Blir ikke overrasket om Kyiv angripes

Ukraina er nå under et storskala angrep på flere fronter fra Russland. NUPI-forsker Karsten Friis frykter konsekvensene blir store dersom de russiske styrkene går inn i byene.

– Jeg har lenge fryktet at de ville angripe Kyiv og kaste den demokratisk valgte regjeringen, sier forsker Karsten Friis til VG.

Han er leder av NUPIs forskergruppe for sikkerhet og forsvar, og har fulgt situasjonen på grensen mellom Ukraina og Russland med argusøyne de siste månedene.

Natt til torsdag kom de første meldingene fra Ukraina om at det russiske angrepet hadde begynt. Russiske tropper og stridsvogner skal ha gått over grensen flere steder, og det er meldt om luftangrep i storbyer – deriblant Kyiv.

– Det er et angrep på veldig mange fronter. Ofte kan det være litt for å svekke motstanderen som ikke vet hvor hovedstøtet kommer, så det kan være taktisk også, men jeg blir ikke overrasket om de går på Kyiv, sier Friis.

FORSKER: – Militært vil Russland vinne, det er mer snakk om hvor lang tid det tar, sier NUPI-forsker Karsten Friis.

Kristian Åtland, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier at det russiske angrepet begynte med missilangrep fra russisk territorium – sannsynligvis fra fly mot militære mål.

– Man prøver for eksempel å ramme ukrainske luftverninstallasjoner, flybaser, kommando og kontroll, infrastruktur men også store konsentrasjoner av militære styrker på ukrainsk territorium.

– Hensikten er å redusere Ukrainas evne til å gjøre militær motstand når bakkestyrker rykker inn, legger han til.

Kan bli brutalt

Selv om det fremdeles er usikkert hvor omfattende det russiske angrepet vil bli, understreker NUPI-forsker Karsten Friis at det alltid er sivilbefolkningen som lider mest under krig.

– Det vil gå sivile liv tapt. Det er vanskelig å spå, rett og slett, sier forskeren.

– Bykrig blir alltid skittent. Det er vanskelig for stridsvogner og tunge våpensystemer å bevege seg inn, så det blir ganske brutalt dersom man prøver å gjøre det.

I en uttalelse torsdag morgen sier ukrainske myndigheter at ni mennesker er drept i angrepet. Flere skal også være skadet. I tillegg skal det være skutt ned flere fly på hver side, selv om Russland avviser dette.

SØKER TILFLUKT: Sivile i Kyiv tar tilflukt i T-bane systemet.

– Hvilke muligheter har Ukraina til å forsvare seg?

– I antall soldater er ikke Ukraina noe særlig dårligere stilt, men de baserer seg primært på infanteri. De har ikke kryssermissiler og den samme luftkapasiteten, sier Friis.

– Russland er overlegne i lufta. De senere årene har det vært vanlig i krig at man begynner med luftbombardement og gjør fienden ordentlig mør før man begynner med bakkestyrker.

Forskeren trekker frem at Ukraina er et stort land, og at det derfor ville ha vært vanskelig å forsvare selv om Russland ikke hadde vært overlegne militært.

– Militært vil Russland vinne, det er mer snakk om hvor lang tid det tar.

Uklare hensikter

Natt til torsdag, like før klokken 04.00 norsk tid, annonserte Russlands president Vladimir Putin at han hadde godkjent en militæroperasjon i de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk i Ukraina.

Kort tid senere kom de første meldingene om angrepet på Ukraina.

– Det var to begreper som jeg noterte meg i Putins tale, det ene var demilitarisering av Ukraina og et andre var «avnazifisering» av Ukraina. Disse begrepene gir oss noen hint av hva som kan være Putins mål, sier Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Forskeren mener at det første målet til Putin, basert på det han sa i talen, er å degradere Ukrainas militære evne – noe som i praksis skjer når Russland angriper militært.

– Det andre om avnazifisering er mer politisk, og indikerer at Russland har til hensikt å prøve å gjennomføre et politisk regimeskifte i Kyiv, at de rett og slett vil prøve å avsette presidenten. Da må de rykke helt frem til Kyiv, og dette er et uhyre dramatisk scenario, sier forskeren.

MARIUPOL: Flammer ses torsdag morgen fra et militært bygg nær flyplassen i havnebyen Mariupol øst i Ukraina.

Putin sa også i talen Russland ikke vil okkupere ukrainsk territorium. Dette er imidlertid Friis skeptisk til:

– Hvis du bare går inn og knuser og ødelegger og drar ut igjen, så vil du ikke ha oppnådd noen ting, Bare at Ukraina blir mer pro-Nato og EU. Så jeg kan ikke se annet enn at de må stå igjen med styrker, sier han.

NUPI-forskeren trekker på den andre siden frem at Russland har begrensede ressurser, og at det vil kreve mye bare å holde hovedstaden Kyiv gitt størrelsen på Ukraina som land.

Basert på Putins tordentale natt til torsdag, tror Friis at invasjonen tjener mer nasjonalistiske mål hos Putin:

– Dette handler om følelser, og en pervers historieomskriving om at dette er en del av Russland. Det du oppnår er at du tar området tilbake og gjør Russland større på kartet.

– Men det er ikke rasjonelt. Listen over kostnader over dette for Russland er enorme, og det er vanskelig å se noe mer enn det på sikt. Det er følelsesladet og en beslutning som er tatt på veldig rart grunnlag, legger han til.