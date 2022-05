Lørenskog-saken: Nye opplysninger om trusselbrevet

Politiet vet i praksis alt om trusselbrevet, med unntak av hvem som har skrevet det og hvor det er skrevet ut.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fredag morgen offentliggjorde politiet ny informasjon om trusselbrevet som lå igjen i Sloraveien 4, etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant derfra 31. oktober 2018:

– I praksis vet vi så å si alt om dette dokumentet, med unntak av hvem som har skrevet det og hvor det er skrevet ut. Vi antar derfor at vi vil kunne komme i mål med dette så fort vi har riktig enhet eller forfatter å sammenligne opp mot, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen i en pressemelding.







Enhet, operativsystem og skjermkort

Ved utforming av trusselbrevet er det benyttet Windows pc, med operativsystem Windows 10 eller 8. PC-en har hatt et integrert skjermkort, Intel HD Graphics 630.

Program og programinnstillinger

Ved utarbeidelse av brevet er det mest sannsynlig benyttet WordPad for Windows. Det er benyttet standardinnstillinger for font, linjeavstand og avsnitt. Sideoppsettet har vært Letter.

Papir

Papiret trusselbrevet er skrevet på samsvarer godt med Clas Ohlson, kopipapir, 75 g/m², A-4, uten hull. Dette papiret er produsert i Portugal og selges hos Clas Ohlson. Det kan finnes andre papirtyper med lignende egenskaper hos andre utsalgssteder.

Printer

Trusselbrevet er mest sannsynlig skrevet ut på en blekkprinter fra Hewlett Packard (HP). Det er benyttet blekkpatron type HP 302 eller HP 304 fargepatroner.

Konvolutt

Den aktuelle konvolutten er en hvit, C-5 – konvolutt, produsert av Mayert Kuvert i Tyskland i september 2017. Konvolutten er solgt hos Clas Ohlson.

Forfatter

Politiet mener brevet mest sannsynlig er utformet av en eller flere personer med norsk som førstespråk, eller som av andre årsaker innehar gode norskkunnskaper. De annetspråks-trekkene (engelsk og svensk) vi ser i teksten antas med andre ord å være tilgjort eller tilsiktet.

Trusselbrevet har vært gjenstand for omfattende tekniske og taktiske undersøkelser. Det har blant annet blitt undersøkt med tanke på DNA, fingeravtrykk, trykk, papir, konvolutt, printer, lingvistikk med mer, sier Hanssen.

Anne-Elisabeth Hagen.

– I beste fall vil oppmerksomhet rundt disse opplysningene også kunne bidra til nye relevante tips og ytterligere fremskritt i etterforskningen. Politiet har flere opplysninger og vurderinger rundt brevet, men ønsker av hensyn til etterforskningen heller ikke nå å dele alt, sier Hanssen.

Gard A. Lier er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagen.

– Det er vel ikke et gjennombrudd, men det er nye opplysninger som gjør at man stadig finner nye svar. Det betyr at det er en form for fremdrift i saken og gir grunnlag for å fortsette etterforskningen, sier han til VG.

– Det har i det siste kommet informasjon som sirkler inn Norge og steder i Norge, som jo også bringer politiet fremover i etterforskningen, påpeker bistandsadvokaten.

Svein Holden, Tom Hagens forsvarer, ønsker ikke å kommentere denne saken. Ståle Kihle bistår barna til ekteparet Hagen. Heller ikke han ønsker å gi en kommentar til politiets nye opplysninger.

De norske sporene

Politiet mener at bortføringen og det angivelige drapet på Anne-Elisabeth Hagen var svært godt planlagt, og at planleggingen foregikk i minst seks måneder før 69-åringen forsvant.

Snart fire år etter forsvinningen, står saken fortsatt uoppklart.

Men mange av sporene som gjerningspersonene har lagt igjen peker mot Norge:

Brevarket trusselbrevet er skrevet på, er kjøpt på Clas Ohlson. Det samme er konvolutten det lå i.

En strips som lå på åstedet er kjøpt på Biltema

Et par Sprox-sko, som politiet mener en gjerningsperson har brukt, er kjøpt på Spar Kjøp

Nylig etterlyste politiet all informasjon om totalt 20 telefonnumre som har vært til salgs i to Bunnpris-butikker i Oslo.

De 20 telefonnumrene er viktig fordi ett av dem – 40 74 56 68 – kan knyttes direkte til de avanserte forberedelsene.

Les også SIM-kort-mysteriet: Jakter bevis i ny butikk GRØNLAND (VG) Politiets etterlysning i Lørenskog-saken har ledet dem til en ny Bunnpris-butikk: Minst ett av SIM-kortene…

Ved å få full oversikt over kjøpere og utsalgssteder for hele den aktuelle nummerserien, håper politiet å få svar på hvor 68-nummeret ble kjøpt – og aller viktigst: Navnet på kjøperen.

Les VG-spesialen: SIM-kort-mysteriet

Før jul ba politiet om hjelp til å finne ut hvem som hadde kjøpt, delt og solgt den stjålne passkopien til sørlendingen Ole Henrik Golf.

Gjerningspersonene har også brukt hans pass-informasjon, en firmaadresse i Mandal, en e-postadresse opprettet i hans navn og 68-nummeret – til å opprette krypto-kontoer.

Les også: De ukjente kryptosporene

Etterforskerne mener gjerningspersonene har en sammensatt og avansert kunnskap om kryptovaluta, det mørke nettet, vekslingsbørser, anonymisering og transaksjoner.

Det konstruerte brevet

Brevet som lå igjen på åstedet, har vært gjenstand for en rekke undersøkelser. Alt fra å spore brevarket fra en papirfabrikk i Portugal til Clas Ohlson – til å prøve å finne identifiserende spor gjemt bak teksten og språket.

Politiet fikk tidlig språkvitere til å analysere trusselbrevet, som er skrevet på en merkelig blanding av norsk, engelsk og svensk.

Den første rapporten konkluderte med at brevet trolig var skrevet av en som ikke hadde skandinavisk morsmål.

Denne rapporten mente politiet hadde svakheter, og i den neste rapporten konkluderte de sakkyndige med at brevet mest sannsynlig er forfattet av en eller flere personer med norsk som førstespråk.

Les også Lørenskog-saken: Her er trusselmeldingene Tom Hagen fikk to truende e-poster etter at kona forsvant. Eksperter omtaler dem som manipulerte og svært hjelpeløst…

Den danske trusselbrev-forskeren Tanya Karoli Christensen mener forfatteren av trusselbrevet i Lørenskog-saken kan en hel del norsk – og skriver feil med vilje.

Også Odd Egil Johnsen, med 20 år bak seg som norsklærer for fremmedspråklige ved Universitetet i Tromsø, har uttalt at han med ganske stor sikkerhet kan si at språket trusselbrevet er konstruert.

Det var i trusselbrevet at Tom Hagen ble krevd for ni millioner Euro i kryptovalutaen Monero i løsepenger:

Mystiske e-poster

Tom Hagen ble 28. april 2020 pågrepet og siktet for drapet på sin kone. Han nekter enhver befatning med forsvinningssaken, men har fortsatt status som siktet snart fire år etter at kona forsvant.

I etterkant av konas forsvinning, fikk Hagen to kryptere e-poster fra de som hevder å ha kidnappet kona for løsepenger.

VG har i en tidligere artikkel fått tre eksperter til å vurdere e-postenes innhold:

Den første e-posten ble sendt til Tom Hagens advokat, Svein Holden, den 27. januar 2019.

26. juni 2019 opplyste politiet om at de nå så på forsvinningssaken som en drapssak, ikke en kidnappingssak.

8. juli fikk advokat Holden en ny e-post: