SPESIALENHETEN: Påtalemyndigheten mener politimannen fra Sør-Øst politidistrikt har misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang med tre kvinner. Her ved Knut Wold ved Spesialenheten for politisaker i Vestfold tingrett mandag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Kvinne vitnet mot tiltalt politimann: − Følte meg overkjørt og brukt

VESTFOLD TINGRETT (VG) Politimannen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang med tre kvinner. – Jeg var redd det skulle bli konsekvenser i saken han var etterforsker i, sier den ene kvinnen.

– Da disse hendelsene foregikk var jeg i en krise i livet mitt, og var psykisk langt nede, sier en av de fornærmede kvinnene da hun vitnet mot politimannen i Vestfold tingrett mandag.

Påtalemyndigheten mener politimannen fra Sør-Øst politidistrikt har misbrukt sin stilling for å få seksuell omgang med tre kvinner, deriblant en rusavhengig informant. De tre fornærmede kvinnene er alle involvert i saker den tiltalte politimannen har jobbet med.

Politimannen nekter straffskyld.

I perioden høsten 2017 til høsten 2018 hadde politimannen ifølge tiltalen ved flere anledninger seksuell omgang med kvinnen som i dag vitnet mot ham. Dette skal ha skjedd i kvinnens hjem.

På denne tiden var mannen etterforsker i kvinnens sak, og var i den forbindelse hjemme hos henne for å avhøre kvinnen, som var fornærmet i en sak om mishandling i nære relasjoner.

– Jeg følte meg overkjørt og brukt. Jeg opplevde at jeg ikke hadde noe jeg skulle ha sagt, som hadde sammenheng med tilstanden jeg var i, sier hun fra vitneboksen.

– Turte ikke si noe

Kvinnen forteller at hun i den tunge perioden følte seg godt ivaretatt av den nå pensjonerte politimannen, som hun kjente litt fra før. Ifølge kvinnen ble hun ikke utsatt for makt eller trusler, men hun sier det var et skjevt maktforhold, og at politimannen visste at hun var syk.

– Jeg visste innerst inne at dette var galt, men turte ikke si noe. Jeg var redd det skulle bli konsekvenser i saken han var etterforsker i.

Kvinnen hevder politimannen alltid parkerte langt unna bopelen hennes ved besøkene, for at ingen skulle se at han var der sent på kvelden. Ifølge kvinnen dro han deretter tilbake på kontoret ved flere anledninger.

– Jeg satt igjen og følte meg tom og brukt. Følte meg som et udugelig menneske. Jeg klarte ikke sette grenser for meg selv, stå opp for meg selv eller vise omsorg for meg selv.

Nekter straffskyld

Spesialenheten for politisaker ble første gang varslet av politiet i Sør-Øst i 2019.

– Han benekter å noen gang ha hatt sex med disse kvinnene. Det er ikke DNA- eller tekniske bevis for dette, sa hans forsvarer Steinar Thomassen i retten.

Flere av tidspunktene det hevdes at politimannen har vært med de fornærmede kvinnene, kan forsvareren bevise at han var andre steder, sa Thomassen til VG søndag kveld.

NEKTER STRAFFSKYLD: Politimannens forsvarer Steinar Thomassen sier at mannen nekter straffskyld. Foto: MATTIS SANDBLAD

Spesialenheten har ikke DNA-bevis eller filmopptak av den seksuelle omgangen, og baserer seg på forklaringer fra kvinnene og andre vitner.

Kripos skal også legge frem telefon- og SMS-kontakt. Flere tidligere politisjefer skal også vitne i saken denne uken.

Ifølge tiltalen skal politimannen i perioden oktober 2015 til våren 2019 også ha hatt samleier med en andre kvinne i hans hjem og på en politistasjon. Kvinnen skal ha hatt et rusproblem og i perioden gitt opplysninger om et narkotikamiljø.

Høsten 2016 inviterte politimannen seg hjem til en tredje kvinne som hadde vært til stede på politistasjonen i forbindelse med et avhør av en annen fornærmet kvinne. Der hadde han samleie med kvinnen, ifølge tiltalen.

Tre år senere skal han ha oppsøkt den samme kvinnen. Da hadde hun blitt skadet i en trafikkulykke, og i anledning straffesaken skulle politimannen foreta et avhør av henne. Ifølge tiltalen dro han hjem til kvinnen for å snakke om det kommende avhøret, og gjennomførte et samleie med henne.

Under en ransaking av hjemmet til politimannen fant politiet en revolver han ikke hadde tillatelse til å ha, samt større mengder ammunisjon i et ulåst garderobeskap.

Videre er politimannen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke etterforskningen mot seg selv.