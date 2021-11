Millie (2) innlagt med RS-virus: – Fullstendig kaos

Da Millie (2) slet med å puste, skjønte moren at noe var galt. Nå herjer luftveisinfeksjoner blant norske barn – og sykehusene sliter. Her er symptomene du må se opp for.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Midt på natten våkner Anita Lien Jacobsen (42) av at datteren Millie (2) higer etter pusten. Millie må bruke hele den lille kroppen sin for å få nok oksygen ned i lungene, ser moren.