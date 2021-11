UNGE: Trondheim kommune opplever stort smittetrykk om dagen. Svært mange av de smittede er under 20 år.

I disse aldersgruppene øker smitten mest

Smitten fortsetter å øke i Norge, og aller mest øker den blant barn og ungdom.

Det siste døgnet er det registrert 1626 nye smittetilfeller i landet. Det er 597 flere tilfeller enn gjennomsnittet de foregående syv dagene.

Ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) ukesrapport har det vært en oppgang i antall meldte tilfeller de siste to ukene. Det er foreløpig registrert 6943 corona-tilfeller forrige uke, uke 43, som er 58 prosent økning siden uke 42, hvor det var 4395 tilfeller.

Antall ukentlig dødsfall har også økt de to siste ukene. Det er foreløpig meldt om 16 covid-19-assosierte dødsfall i uke 43, etter at det var 11 dødsfall i uke 42.

103 av landets kommuner har stigende smittetrend onsdag. Trondheim og Tromsø opplever spesielt høyt smittetrykk, og har som de eneste i Norge lokale anbefalinger.

I Trondheim kommune anbefaler de munnbind igjen, og i Tromsø anbefaler kommunen befolkningen å redusere antall nærkontakter, bruke hjemmekontor og overholde coronameteren.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at det er viktig at alle kommuner med høyt smittepress nå vurderer situasjonen fortløpende.

– Om de lander på forsterkede råd, tiltak eller avventer situasjonen vil nok variere. Det viktigste er at situasjonen følges nøye i kommuner med økende smittetrend og økende innleggelser i sykehus.

Nakstad sier det foreløpig ikke er planer om å innføre nye nasjonale råd eller tiltak fra Helsedirektoratets side akkurat nå.

– Fordi vi først ønsker å se effekten av de kommunale tiltakene. Dessuten gjelder de nasjonale rådene fortsatt om å være hjemme når man er syk. Å isolere seg ved covid-19 er dessuten fortsatt påbudt etter covid-19-forskriften. Det gjelder i hele Norge.

Mest smitte blant barn og unge

Flest meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 43 var i aldersgruppen 6–12 år, hvor det var 341 per 100.000 innbyggere. Mens det i aldersgruppen 13–19 år var 232 per 100.000, viser FHIs rapport.

I disse aldergruppene var det en fordobling i antall meldte tilfeller sist uke.

Trondheim kommune har sett en kraftig smitteøkning den siste tiden. Kommunen har ikke lenger tid til å ringe alle de coronasmittede og må informere smittede på SMS, skrev de i en pressemelding tirsdag.

Onsdag melder Trondheim at det er registrert 218 nye smittetilfeller siste døgnet, hvor svært mange er under 20 år.

Aldersfordeling i Trondheim tirsdag * 0-10 år: 46 * 10-20 år: 92 * 20-årene: 16 * 30-årene: 17 * 40-årene: 24 * 50-årene: 10 * 60-årene: 9 * 70-årene: 1 * 80-årene: 2 Vis mer

92 av de 218 smittede er i alderen 10–20 år, opplyser kommunen.

Kommuneledelsen kaller inn til ekstraordinært krisemøte onsdag ettermiddag på grunn av den økende smitten.

– Situasjonen i helsetjenesten i byen begynner å bli kritisk. De ansatte jobber på marginer fra før og det begynner å bli kritisk nå med coranabølgen på toppen av forkjølelse og influensa, sier ordfører Rita Ottervik til Adresseavisen.

Økende innleggelser

Antall nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak økte sist uke, skriver FHI i ukesrapporten. Det er foreløpig rapportert om 105 nye pasienter i uke 43, etter 79 i uke 42.

Onsdag er 167 coronapasienter innlagt på sykehus, ifølge tall fra Helsedirektoratet. 37 av disse får intensivbehandling.

Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 99 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 43. Av disse 99 var 33 uvaksinert, og 60 fullvaksinert. Insidensen av nye innleggelser i sykehus er betydelig høyere blant uvaksinerte enn vaksinerte, står det i rapporten.

Det er langt flere personer som er vaksinert enn ikke vaksinert – det gjør også at flere av de innlagte er vaksinerte. Men forholdstallet (insidensen), er betydelig høyere blant uvaksinerte enn vaksinerte.

Det betyr at risikoen for å bli lagt inn blant de uvaksinerte, som det er færre av, er høyere.

Nakstad: – Krevende

Flere norske sykehus slår alarm om at akuttmottakene er fulle og at pasienter blir liggende i timevis.

Det kommer inn mye pasienter med luftveisinfeksjoner, og Ahus er blant sykehusene som opplever at det kommer mange coronasmittede pasienter.

GULT NIVÅ: St. Olavs hospital i Trondheim har hevet beredskapen til gult nivå.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har de problemer med å skrive ut ferdigbehandlede pasienter, fordi kommuner/sykehjem ikke klarer å ta dem i mot. Helseforetaket besluttet tirsdag å heve beredskapen til gult nivå

Enn så lenge har St. Olav syv coronasmittede innlagt, men de forventer at dette kommer til å øke.

– Det er ingen tvil om at situasjonen ved Ahus og mange andre sykehus er krevende i pandemien. Vi har stor forståelse for dette og ser at Ahus jobber godt med utfordringene de har akkurat nå med stor pågang av pasienter med luftveisinfeksjoner, sa Nakstad til VG tirsdag.