Moren til Tina Jørgensen: − Du får jo sjokk

Torunn Austdal Rasmussen forteller om hyppige mareritt og våkenetter etter at mannen i 50-årene ble mistenkt for drapet på datteren. Hun tar også et kraftig oppgjør med politiet.

– Du får sjokk. Jeg ble uvel, og jeg var helt alene så jeg gikk jo rundt for meg selv her og tenkte «guri, hvordan skal jeg reagere på denne meldingen?».

Det forteller 72-åringen om dagen hun fikk beskjed om nyheten som slo ned som en bombe i starten av september.

Da ble en mann i 50-årene fra Haugalandet pågrepet, siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20) i Stavanger i 2000.

Mannen nekter for å ha noe med drapene å gjøre, og mener politiet har tatt feil mann.

Ble dumpet nedi en kum

VG møter Torunn hjemme hos henne i et hvitt rekkehus på Klepp, en rundt tre kvarters biltur fra Stavanger.

Rundt beina hennes tasser Dennis. Den hvite og lysebrune lille hunden, som er en blanding av tibetansk spaniel og pomeranian, har en helt spesiell plass her i huset.

– Han fikk jeg for tre år siden, på drapsdagen, for at den dagen også skulle bli positiv, forteller Torunn.

Det erførste gang hun snakker ut offentlig etter pågripelsen – i et eksklusivt intervju med Krimpodden.

– FIKK SJOKK: Torunn forteller om dagen hun fikk vite at en mann i 50-årene er mistenkt for drapet på datteren Tina. Her er hun avbildet med hunden Dennis.

Vestlandet viser seg fra sin beste side denne oktoberdagen. Kveldssolen skinner sterkt inn i stua og det er varmt i luften.

Det var det også den skjebnesvangre dagen da datteren hennes forsvant for 21 år siden. Dagen etter fikk Torunn beskjeden.

– Jeg ringte og ringte henne og telefonen var jo død. Så jeg kjente nok tidlig at det var noe galt, men jeg var overbevist om at noen hadde kidnappet henne. Jeg trodde faktisk ikke at hun var drept.

Men fem uker senere ble Tina funnet, brutalt drept og dumpet nedi en kum.

– Det mest makabre oppi alt er at hun ble hevet nedi en kum, sier Torunn.

– Det er helt ubegripelig. Jeg synes det er så stygt. Det er en så nedverdigende måte å avslutte et liv på.

Ifølge obduksjonsrapporten var det også mistanke om et seksuelt overgrep. 20-åringen var blant annet delvis avkledd og hadde skader på knærne, men fordi hun hadde ligget nedi kummen såpass lenge var det ikke mulig å fastslå om det hadde skjedd.

TINA SOM KONFIRMANT: Tina Jørgensen forsvant natt til 24. september 2000 i Stavanger.

– Har hatt mange mareritt

– Har pågripelsen av mannen i 50-årene nå tent et håp om at personen som tok livet av Tina vil bli tatt?

– Det er klart det har det. Det er jo det største ønsket jeg har, og jeg kommer til å jobbe med å få tatt den personen til min siste dag, forteller Torunn Austdal Rasmussen.

Hun forteller at nyheten om pågripelsen også har rippet opp i vonde minner og gamle sår.

– Gjennomsnittlig sover jeg nok tre til fire timer om natten.

– Og så har jeg mange mareritt. Mange mareritt om at noen er etter meg og Tina. Og alltid skal jeg redde henne, forteller hun.

– Utilgivelig

Nå etterforsker politiet drapssaken på nytt, men de har én stor utfordring. Nesten alle bevisene i saken er kastet.

– Det er noe av det jeg er mest bitter på. Jeg skjønner ikke at det går an å hive noe i en uoppklart drapssak. Jeg fatter og begriper det ikke. Det synes jeg er så utilgivelig og så tragisk, sier Torunn.

Sør-Vest politidistrikt opplyser til VG at den pågående etterforskningen ikke inkluderer en full gjennomgang av saken, og nettopp derfor har ikke den nåværende etterforskningsledelsen grunnlag for å kommentere arbeidet som har blitt gjort tidligere.

Men påtaleansvarlig Unni Byberg Malmin tar likevel selvkritikk på vegne av politiet.

– Vi har vært åpne om at politiet generelt har hatt utfordringer knyttet til gode nok rutiner for oppbevaring og håndtering av de mange ulike typer bevismateriale i disse sakene.

TAR SELVKRITIKK: Påtaleansvarlig Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt.

– Men hvorfor ble bevis i Tina-saken kastet?

– Dette ble gjort i 2007 og hvilke konkrete vurderinger som ble gjort og hvorfor er vanskelig å si noe konkret om, sier Malmin.

– Men har fellende bevis, altså bevis som potensielt kunne oppklart saken, blitt kastet?

– Det er vanskelig å si noe konkret om. Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt dette beslaget fortsatt, i håp om at dette kunne gitt oss nye svar. Men ut ifra de vurderingene som har blitt gjort, så er vi usikre på om vi kunne hentet ut noe DNA-materiale i dag selv om det er kommet nye metoder, svarer hun.

Klarer ikke gråte

I løpet av sitt 72 år lange liv har Torunn opplevd mye sorg. Ni år før drapet døde nemlig Tinas storesøster, Ann Elin, trolig av astmakomplikasjoner. Da var storesøsteren 20 år, like gammel som Tina var da hun forsvant.

Ett år før Tina ble født, opplevde Torunn å miste en jente da hun var gravid i syvende måned.

– Du lærer rett og slett en overlevelsesteknikk når du er oppi sorg og traumer. Så jeg mener og tror at jeg ikke har fått ut sorgen etter Tina, for jeg får ikke til å grine. Det har jeg aldri fått til, sier Torunn.

Hun forteller at tankene ofte går til de etterlatte etter Birgitte Tengs, som i mai 1995 ble funnet drept ikke langt fra hjemmet sitt på Karmøy.

– Jeg pleier å si at det er alltid noen som har det verre. Da pleier jeg å dra fram den familien på Karmøy, for verre enn det går det faktisk ikke an å ha det. Jeg synes det er helt grusomt, sier hun.