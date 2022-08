EKSTREMTØRKE: Bildet viser det uttørkede elveleiet til Jialing-elven, en stor sideelv til Yangtze elven i Chongqing. Bildet er tatt 21. august.

Ekstremtørke på tre kontinenter samtidig: − Unikt

Millioner av mennesker er rammet av tørken i Kina, med strømrasjonering, vannmangel og frykt for høstens avlinger i jordbruket. Krisen kommer parallelt på tre kontinenter.

– Jeg håper vi ser tilbake på 2022 som et ekstremår, og ikke at det blir et årlig fenomen. At det ikke er starten på noe verre, sier Tore Furevik, direktør ved forskningssenteret Nansensenteret i Bergen.

Furevik er utdannet innenfor havforskning og har jobbet mye med klimamodeller, klimavariasjoner og naturlige og menneskeskapte klimaendringer. Nå beskriver han det vi ser på den nordlige halvkule, med ekstremtørke i både Europa, USA og Kina på en gang, som helt spesielt:

– Det er ganske unikt at man får tørke på tre vidt forskjellige områder, sier han og fortsetter:

– Kina er de som har hatt lengst og sterkest hetebølge med mange varmerekorder, og den er fortsatt pågående. Det er også den som rammer flest mennesker. Dette er Kinas tettest befolkede område.

Det bor 400 millioner mennesker langs Yangtze elven – Kinas lengste og verdens tredje lengste og mest vannrike elv. Nå har de høye temperaturene vedvart i syv-åtte uker. Kinesiske myndigheter sendte søndag ut et rødt hetebølge-varsel for tiende dag på rad.

Sist uke innførte Sichuan-provinsen med sine 84 millioner innbyggere produksjonsstans for fabrikker og innførte strømrasjonering i byene for å være sikre på at husholdningene får nok strøm, ifølge South China Morning Post. Provinsen får 80 prosent av energien sin fra vannkraft, ifølge avisen.

Samtidig er vannstanden på halvparten av nivået mot gjennomsnittet de fem siste årene, ifølge South China Morning Post.

Sichuan er en stor kinesisk produksjonshub for elbilindustrien, og hjem til blant annet flere av Teslas leverandører. Forstyrret produksjon vil sannsynligvis ramme bilprodusenten spesielt hardt ettersom Tesla fortsatt prøver å komme seg etter forsyningsforstyrrelser forårsaket av en tomåneders corona-nedstenging i Shanghai, hjembyen til Teslas fabrikk i Kina, skriver Fortune.

I provinshovedstaden Chengdu har de dempet belysningen på utendørsreklame, T-banebelysning og bygningsskilt for å spare energi, ifølge The Guardian.

REKORDLAVE VANNSTANDER: Den lokale innbyggeren Zhong ser på mannen hennes svømme i elven, fra det tørre elveleiet til Yangtze elven. Elven nærmer seg nå rekordlave vannstander under regional tørke i Chongqing.

Krise på krise

– Yangtze er utrolig viktig. Det bor 400 millioner mennesker langs elven. Den er viktig for både transport og energi, som nå blir rammet. Det vi ser er en utrolig alvorlig tørke for jordbruket også, sier han.

Dette bidrar til mindre mat og høyere priser globalt, og minner om den pågående sultkatastrofen i deler av Afrika, der 20–30 millioner mennesker er rammet. På toppen har vi krigen mellom Russland og Ukraina.

– Tørken bidrar til energikrise, matkrise, men også naturkrise. Det ødelegger natur og jordsmonn også, og er et varsku for naturmangfoldet. Det er ekstremt alvorlig, det vi ser nå, sier han.

I den sammenheng peker han på at det er svært viktig at eksporten av mat fra Ukraina har startet opp igjen.

TØRT: Her går innbyggere på et tørket reservoar i Changxing i Zhejiang-provinsen.

– Tørke man ikke har sett tidligere

Yangtze er den store viktige elven i Kina, slik som Donau og Rhinen i Europa, forklarer Furevik. Forskjellen på tørken her og i Kina, er imidlertid at den har pågått mer sammenhengende i Kina, men har kommet i flere omganger i Europa.

Han forklarer også at vannstanden som oftest er på sitt laveste i september-oktober. Tørke i seg selv er ingen overraskelse, mener han. Det er heller omfanget globalt:

– Klimamodellene og FNs klimapanel har advart om dette lenge, så det er ikke overraskende. Det som er overraskende er at det skjer på tre vidt forskjellige områder samtidig. Det er ekstremt tørt på alle de tre kontinentene på den nordlige halvkule. Det er ingen enkelthendelse, det er systematisk, sier Furevik.

– Hvordan kan klima forklare dette?

– Klimaendringer har gjort hetebølger mer sannsynlig, i kombinasjon med unormalt vær. Med økt mengde klimagass i atmosfæren blir det varmere, og vi får oftere denne typen tørke. Men jeg tror mange forskere er overrasket over hvor fort det ser ut til å gå. Ting går fortere enn det så ut til for noen år siden.

– Når så vi sist en tørke som det vi ser nå?

– Både i USA, Europa og Kina er det tørke man ikke har sett tidligere. Det er litt ulikt hvor langt tilbake målingene går, men dette er den verste tørken man har sett i moderne tid, så det er uten sammenligningsgrunnlag, sier Furevik.

Han mener det gjelder tørkene på de tre kontinentene isolert sett og bildet vi ser i verden totalt sett.

– Hvorfor er det den verste tørken vi har sett i moderne tid?

– Den verste tørken er basert på mengde nedbør og kanskje også transport i elvene (fravær av vann). Merk at det neppe er den verste tørken i form av effekter – vi forventer ikke lenger hungersnød i USA, Europa eller Kina som følge av en slik tørke, sier Furevik.

– Hva skal til for at tørken snur?

– På kort sikt kan man håpe på en værendring. På lang sikt er det bare én måte å redusere sjansen for tørke på: Klimagassutslippene må ned. Det er det enkle og vanskelige svaret.

– Hvis vannstanden vanligvis er på sitt laveste om høsten, betyr det at tørken kan forverres de neste ukene?

– Det er grunn til å tro at situasjonen vil forverre seg de neste månedene, så det blir spennende å se hvordan høsten og vinteren blir.

