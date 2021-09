Cold case-lederen om Tengs-saken: − Det gjenstår mye arbeid

Lederen i Kripos’ Cold Case-enhet, Espen Erdal, sier det er tilfredsstillende at politiet har kommet videre i Tengs-saken, men understreker overfor VG at de fremdeles er på etterforskningsstadiet.

Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene er siktet og pågrepet for drapet på Birgitte Tengs – og at han i tillegg er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen for 21 år siden.

Den 25 år gamle drapsgåten vedrørende Birgitte Tengs lå øverst på bordet da Cold Case-gruppen til Kripos ble opprettet i 2015, og den nye etterforskningen ble satt i gang i januar 2017.

– Det er åpenbart at tidsfaktoren er kjempeutfordrende i slike saker, det var en helt annen tid, og man kunne ikke forutse hvilke muligheter som skulle være i forhold til typisk analyse av biologisk spormateriale 25 år senere, sier lederen av gruppen, Espen Erdal, til VG.

– Det samme gjelder sentrale vitneopplysninger og slike ting, i mange tilfeller har de svekket bevisverdi i dag, legger han til.

Politiet har de senere årene brukt et millionbeløp på nye DNA-analyser i Etterforskningen. Fredag opplyste politiinspektør Lars Ole Berge at den ferske siktelsen bygger på resultatet av disse undersøkelsene.

Dette er Birgitte Tengs-saken: Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet. Vis mer

– Uten å fastslå noe som helst så er det klart at det er tilfredsstillende å konstatere at man kan komme videre på tross av alle disse utfordringene, sier Erdal.

Han understreker likevel at etterforskningen ikke er over:

– Vi er fremdeles på etterforskningsstadiet, og det gjenstår mye arbeid. Det er altfor tidlig å trekke sikre konklusjoner.

Enhetslederen ønsker ikke å kommentere hvorvidt han var kjent med de nye DNA-funnene som ble gjort i 2019, eller om det blir aktuelt å se på andre, lignende saker på nytt.

Gammel drapsgåte

Birgitte Tengs rakk bare å bli 17 år før hun ble funnet drept på brutalt vis 6. mai i 1995 på Karmøy. Hun var på vei hjem fra en samling på det lokale bedehuset.

To år etter ble fetteren hennes dømt for drapet, men han ble i den påfølgende ankerunden i 1998 frifunnet av Agder lagmannsrett. Samtidig ble han dømt til å betale foreldrene til Tengs 100.000 kroner i oppreisning. Kravet er senere ettergitt, men sivile dommen står ved lag.

I ettertid har saken blitt omtalt som en politiskandale.

I juni i fjor meldte VG at Sør-Vest politidistrikt, sammen med Kripos, hadde kalt inn nye vitner i jakten på svar i den uløste drapsgåten.

I november i fjor opplyste politiadvokat Berge at over 60 personer hadde vært inne til vitneavhør på det tidspunktet.