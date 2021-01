Opposisjonen enige om nye tiltak: Økt bruk av stikkprøver og bøter

Ap, Frp, Sp og SV er enige om ni forslag til tiltak mot importsmitte, som styrket testkapasitet og fjerning av ordningen med å kunne teste seg i løpet av 24 timer.

Opposisjonspartiene har gjennom helgen og mandagen forhandlet om egne og forsterkede krisetiltak etter de nye innstramningene.

Partiene ber blant annet regjeringen sørge for obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse.

Ap, Frp, Sp og SV er enige om følgende tiltak:

Tilføre kommunene tilstrekkelige ressurser for å øke testkapasiteten i samsvar med testplikt direkte ved ankomst og ved karantenehotell, og for å kunne sikre økt testing for covid-19 blant risikogrupper i kommunale helseinstitusjoner.

Sikre tilstrekkelig testkapasitet ved lufthavnene slik at testing kan skje på flyplassene ved ankomst.

Bedre kontrollsystem for etterlevelse av testplikt og karanteneplikt med økt bruk av stikkprøver og bruk av bøter.

Obligatorisk karantenehotell betalt av arbeidsgivere for arbeidsinnvandrere hvor arbeidsgiver ikke kan stille med tilfredsstillende løsninger og sikre at det føres tilstrekkelig kontroll med disse.

Å raskt få på plass en kobling mellom innreiseregisteret og MSIS-labdatabase i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, for å sikre bedre oppfølging av plikt for testing og overholdelse av karanteneregler/isolasjon.

Fremme forslag om strenge reaksjoner mot arbeidsgivere som gjennom sin virksomhet bryter karanteneregler ved import av arbeidskraft.

Fjerne ordningen som åpner for å teste seg i kommunen 24 timer etter ankomst.

Styrke Arbeidstilsynet slik at de kan øke sin aktivitet med tilsyn på arbeidsplasser.

Styrke kontrollen ved grenseovergangene, herunder tilpassede løsninger ved mindre trafikkerte grenseoverganger.

Forslagene legges fram i Stortinget tirsdag formiddag.

– Vi har fått til mange gode forslag her, selv om jeg ikke skal underslå at Fremskrittspartiet ønsker å gå lenger, og vi kommer til å fremme egne forslag også i dag, sier Sylvi Listhaug.

Blant forslagene til Frp er å avvise tester gjort i utlandet ved grensen.

Siden 9. november 2020 har utenlandske reisende til Norge måttet vise dokumentasjon på negativ coronatest som er tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst, eller en attest for gjennomgått sykdom i løpet av de siste seks månedene.

Ifølge Helsedirektoratet er det meldt om et stort antall falske attester på negative coronatester blant utenlandske innreisende til Norge.

Mæland: Støtter regjeringens retning

Justisminister Monica Mæland (H) sier at arbeidet med styrking av test- og kontrollregime allerede er i gang.

– Det er veldig bra at Stortinget og regjeringen er enige om viktigheten av å få bekjempet importsmitten. Med denne tiltakslisten viser opposisjonen at de støtter den retningen regjeringen har lagt til grunn i kampen mot importsmitte. Når det gjelder styrking av test- og kontrollregimet, så er det et arbeid vi allerede har satt i gang, sier Mæland om tiltakene opposisjonen har foreslått.

Onsdag 13. januar varslet regjeringen at testkapasiteten på grenseovergangene skulle økes. Til dette er det bevilget 650 millioner kroner. For å bistå kommunene skal det også opprettes et nasjonal telefonsenter som skal følge opp alle reisende.

– Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen vurdere å innføre obligatorisk test på grensen. Det vil si at 24-timersgrensen fjernes, og føre til at alle innreisende må teste seg ved grensen, sa justisminister Monica Mæland under pressekonferansen onsdag.

Støre: – Vært bakpå

Opposisjonen hadde gjort det klart på forhånd at de forventet klare svar på vaksinestrategi og tiltak mot importsmitte da statsminister Erna Solberg redegjorde i Stortinget i går, mandag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at han forventer klare svar på hvordan regjeringen skal klare å stoppe importsmitten.

– Her har høyreregjeringen hele veien vært bakpå. Nå har regjeringen kommet etter og innført obligatorisk test, men det er åpenbare svakheter med gjennomføringen, med sprengt kapasitet, mange som dropper test og manglende oversikt over hvem som ikke tester seg. Dette må regjeringen få kontroll på, sier han til NTB.

Frps Siv Jensen er også kritisk til måten regjeringen har lagt opp strategen på.

– Når importsmitte åpenbart er et av de store problemene nå, så er det merkverdig at de ikke på et tidligere tidspunkt har planlagt for dette, sier Jensen til nyhetsbyrået.

Noe opposisjonen lenge har etterlyst, er obligatorisk testing ved grensen. Der snudde helseminister Høie: Fra og med mandag 18. januar ble det obligatorisk coronatesting på grensen.

